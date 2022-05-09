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Нюша, що втекла з Росії, освоює нову професію в Ізраїлі

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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9 травня, 10:24
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Російська співачка Нюша, яка втекла з Росії в Дубай, несподівано опинилася в Ізраїлі і вже освоює нову професію
Нюша, що втекла з Росії, приїхала до Тель-Авіва
Нюша, що втекла з Росії, приїхала до Тель-Авіва / Фото: Скріншот з YouTube

Співачка Нюша наслідувала приклад своїх російських колег і втекла з РФ. Виконавиця разом із чоловіком та дітьми на деякий час влаштувалась у Дубаї, де у них є нерухомість.

Проте через деякий час співачка несподівано опинилася в ізраїльському місті Тель-Авів. Як розповіла Нюша у своєму блозі, зараз їй доводиться опановувати нову професію.

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Так вийшло, що зараз у моєму житті настав час пробувати щось нове. Я вірю, що ми завжди маємо вчитися. Цього разу я приїхала сюди, щоб зустрітися з педагогом із акторської майстерності, – повідомила співачка.

Російська співачка вирішила не гаяти часу і стала навчатися акторській майстерності з наставником. У планах у Нюші – кар'єра актриси у міжнародних проєктах.

Скріншот

Крім того, будувати свою кар'єру почала і дочка Нюші 3-річна Сімба. Як розповіла молода мама, тепер її старша спадкоємиця пробує себе у ролі моделі – дівчинка знялася для однієї з іноземних рекламних кампаній.

Нагадаємо, що не тільки Нюша задумалася про кар'єру за кордоном, поки у Росії йде повний крах. Так, з'явилися новини про те, що Максим Галкін та Алла Пугачова, які покинули Росію, зніматимуться в ізраїльському реаліті-шоу.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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