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Нюша підтримала флешмоб російських артистів – співачка разом із сім'єю втекла від Путіна

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21 березня, 08:42
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Російські знаменитості продовжують емігрувати з РФ після нападу на Україну та введення санкцій
Нюша разом із сім'єю поїхала з Росії
Нюша разом із сім'єю поїхала з Росії / Фото: Instagram

За останні дні багато відомих російських діячів культури поїхали за кордон. Зокрема, телеведуча Тетяна Лазарєва, яка заявила, що повертатись вона вже не планує взагалі.

До них приєдналася і донька Володимира Шурочкіна, яка в грудні вдруге стала мамою. Співачка разом з чоловіком, бізнесменом Ігорем Сивовим та дітьми переїхала у Дубаї. До речі, у цій країні у подружжя народився син.

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У Telegam-каналі артистка повідомила, що вона не знає, коли повернеться назад. Водночас Нюша пояснила, що вони з чоловіком вирішили переїхати через те, що її коханий нібито постійно їздить у відрядження за кордон. А в нинішній ситуації, "коли з Росії дуже складно літати по світу", подружжя вирішило влаштуватися за територією РФ.

/ Фото: Instagram

Однак не виключення, що Нюша вирішила переїхати з Росії саме через криваву війну в Україні, яку 24 лютого розпочав її президент-диктатор. Сама співачка мовчить і не озвучує свою позицію щодо цієї ситуації. Напевно, боїться як і більшість росіян

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Багато хто з вас знає, що мій чоловік працює в основному за кордоном. Він часто їздить у відрядження. І ми думали, як би нам вибрати таке місце, щоб було зручно пересуватися — не дуже далеко, де можна жити всією сім'єю, щоб надовго не розлучатися. Загалом, обрали два напрямки, два міста – Москва та Дубай. І зараз ми вже в Дубаї, тепер я проводитиму тут досить багато часу, – розповіла Нюша.

Нюша додала, що й надалі підтримуватиме зв'язок з фанатами з РФ. Також вона розповідатиме шанувальникам, як обживається в Дубаї та чим займається.

Раніше стало відомо, що акторка Чулпан Хаматова відреклася від Путіна і втекла в Латвію. Також ходять чутки, що Алла Пугачова з Максимом Галкіним виїхали з країни-агресорки.

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