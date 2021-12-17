Щаслива Джей Ло: дивимось нові фото співачки з Беном Аффлеком

Дженніфер Лопес підтримувала Бена Аффлека під час запису інтерв'ю Jimmy Kimmel Live! Папараці сфотографували пару, коли вона покидала студію

Дженніфер Лопес та Бена Аффлек з'явилися разом після запису інтерв'ю актора / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Під час одного з нових інтерв'ю Бен Аффлек був як ніколи відвертим. Він розповів про стосунки з Джей Ло і про невдалий шлюб із Дженніфер Гарнер. Подейкують, що Лопес була не в захваті від висловлювань Аффлека про його шлюб. Під час шоу Jimmy Kimmel Live Бен Аффлек виправдався за інтерв'ю та зазначив, що його неправильно зрозуміли.

Судячи з фото, пара вже вирішила невеликий конфлікт. Джей Ло та Бена Аффлека сфотографували, коли вони залишали знімальний павільйон. Як зазначили шанувальники, співачка була у гарному настрої і виглядала дуже щасливою.

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/ Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

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Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес із Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен та Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями.

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Лопес та Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися у липні 2002 року та побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека

Раніше Бен Аффлек назвав возз'єднання з Джей Ло одним з найкращих рішень у своєму житті