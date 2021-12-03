Селена Гомес страждає на маніакально-депресивний психоз: як співачка живе з цим діагнозом

Зараз проблеми з ментальним здоров'ям поширене явище як серед простих людей, так і серед зірок. У 2020 році у співачки діагностували психічний розлад, і це кардинально змінило її життя

Селена Гомес розповіла про боротьбу із психічним захворюванням. / Фото: instagram.com/selenagomez

29-річна Селена Гомес – одна з найпопулярніших співачок у світі, яка має чимало шанувальників. У кадрі вона завжди виглядає милою, красивою та щасливою. Втім, у житті "за кадром" дівчина стикнулася з психологічними проблемами, що заважає їй жити "нормальним життям".

Нещодавно і топмодель Белла Хадід зізналась у Мережі, що страждає від депресії, нападів тривожності та вигоряння. Такі симптоми у неї тривають вже два роки.

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Селена вперше розповіла детально своїм фанам про складний період і як на це впливали гострі коментарі у соцмережах, про це повідомляє Entrepreneur.

Соцмережі часто змушували мене думати, що я шматок лайна. Через всі ці коментарі я міркувала, що не така вже й хороша. Тільки потім я зрозуміла, що не хочу бути замкнена в малесенькому телефоні, де люди говорять про мене всі ці жахливі речі, – зізналась Гомес.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Нагадаємо, після того як Селена перенесла трансплантацію нирки через проблеми, що виникли на тлі системного червоного вовчака, у неї діагностували цілий букет психічних проблем, зокрема депресію та біполярний розлад особистості. Тепер, за словами співачки, їй доводиться щодня боротися за нормальне самопочуття. Проте іноді ця боротьба дуже складна для неї.

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Іноді мені самій важко виконувати ці прості правила, таке трапляється. Іноді мені важко встати з ліжка, після того, як я прокинуся. Зазвичай допомагає те, що я можу дотягнутися до телефону та зателефонувати комусь, – ділиться зірка.

За словами співачки, також їй допомагають тренування та бокс, який "позбавляє негативної енергії".

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Відомо, що минулої осені Селен разом з мамою запустила сайт WonderMind, що допомагатиме людям із ментальними проблемами. На платформі будуть представлені есе про психічні порушення, підкасти та поради психологів.

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На думку Гомес, усе це може допомогти тим, хто зіштовхнувся із психічними розладами та не знає, як жити далі.

Зірка розповіла, що психологічне проблеми будуть з нею усе життя, втім вона з ними боротиметься та продовжуватиме працювати.

Хто ще із зірок говорив про проблеми: