Сестра Жанни Фріске бореться з онкологією

У сім'ї Жанни Фріске знову нещастя – у її двоюрідної сестри Тетяни виявили ракові метастази у хребті та печінці

У сестри Жанни Фріске виявили рак / Фото: Колаж: Сьогодні

Рідна сестра Жанни Фріске Наталія, яка зовсім недавно стала мамою, повідомила шанувальникам сумну звістку

У сім'ю померлої від онкології Фріске знову прийшов рак – у її двоюрідної сестри Тетяни стався рецидив. Про це Наталія Фріске розповіла у Instagram.

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Як розповіла Наталя, її двоюрідна сестра зараз мешкає в Україні. 11 років тому Тетяна успішно поборола рак молочної залози, але хвороба повернулася.

Весь цей час вона перебувала в ремісії, але, на жаль, зараз у неї рецидив, і не просто рецидив, а рецидив із метастазами у печінку та хребет, – розповіла Наталя.

Скріншот – instagram.com/friske_natalia

За словами Фріске, зараз вони шукають можливість перевести Тетяну до Росії, ймовірно, до тих самих фахівців, які займалися лікуванням Жанни. Однак якщо вони не візьмуться за лікування, то сім'я планує відвезти дівчину до Ізраїлю.

Дівчинка дуже хоче жити, дівчинка ще молода і дуже хочеться допомогти, – додала Наталя у своєму зверненні.

Нагадаємо, що співачка Жанна Фріске померла 15 червня 2015 року у віці 40 років. Причиною смерті співачки стало онкологічне захворювання – гліобластома, неоперабельна пухлина головного мозку.

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Раніше Дмитро Шепелєв показав рідкісне фото із сином від Жанни Фріске.