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Шведська принцеса Вікторія порушила мовчання на тлі чуток про її розлучення

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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21 лютого, 13:40
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Зважаючи на те, який резонанс викликала новина про можливе розставання королівської пари, принцеса Вікторія вирішила висловитися...
Принцеса Вікторія вирішила покласти край слухам
Принцеса Вікторія вирішила покласти край слухам / Фото: instagram.com/kungahuset

Для тих, хто не в курсі, зазначимо, що західна преса активно пише про те, що у Шведському королівстві нині проблеми. Нібито принцеса Вікторія, старша дочка короля Карла Густава, знаходиться на межі розлучення з чоловіком, принцом Даніелем. Ось уже 12 років пара одружена і тепер переживає настільки сильну кризу, що навіть відвідує психолога.

Зважаючи на те, як резонанс у суспільстві отримали ці заяви ЗМІ, вперше представниця сімейства вирішила прокоментувати особисті справи. В інстаграм шведської королівської сім'ї з'явилася офіційна заява, яка спростовує чутки про зраду чоловіка і можливе розлучення.

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Принцеса Вікторія та принц Даніель
Принцеса Вікторія та принц Даніель / Фото: instagram.com/kungahuset

До нашої інформації дійшло, що в суспільстві широко поширені негативні чутки про наші особисті стосунки. Повсюдно висловлюють твердження про зраду чоловіка й подальше розлучення. Зазвичай ми не коментуємо жодних домислів. Але для того, щоб захистити нашу сім'ю від брехні, ми хочемо раз і назавжди прояснити, що чутки, які зараз поширюються, зовсім не обґрунтовані.

А це означає, що за пару можна не переживати, принаймні – хоча б до офіційного оголошення новин.

Коротко про стосунки принцеси Вікторії та принца Даніеля

Весілля пари відбулося 19 червня 2010 року, у 34-у річницю одруження батьків принцеси. Ряд ЗМІ стверджували, що король Швеції Карл Густав не був радий цьому союзу, оскільки вважав зятя невідповідною партією на його дочки і навіть мріяв видати її заміж за принца датського Фредеріка.

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Як би там не було, а пара вже 12 років разом і виховує двох дітей: дев'ятирічну принцесу Естель та п'ятирічного принца Оскара.

У пари підростає двоє дітей
У пари підростає двоє дітей / Фото: instagram.com/kungahuset

Також нагадаємо, 95-річна королева Єлизавета II заразилася коронавірусом.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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