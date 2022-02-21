Шведська принцеса Вікторія порушила мовчання на тлі чуток про її розлучення

Зважаючи на те, який резонанс викликала новина про можливе розставання королівської пари, принцеса Вікторія вирішила висловитися...

Принцеса Вікторія вирішила покласти край слухам / Фото: instagram.com/kungahuset

Для тих, хто не в курсі, зазначимо, що західна преса активно пише про те, що у Шведському королівстві нині проблеми. Нібито принцеса Вікторія, старша дочка короля Карла Густава, знаходиться на межі розлучення з чоловіком, принцом Даніелем. Ось уже 12 років пара одружена і тепер переживає настільки сильну кризу, що навіть відвідує психолога.

Зважаючи на те, як резонанс у суспільстві отримали ці заяви ЗМІ, вперше представниця сімейства вирішила прокоментувати особисті справи. В інстаграм шведської королівської сім'ї з'явилася офіційна заява, яка спростовує чутки про зраду чоловіка і можливе розлучення.

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Принцеса Вікторія та принц Даніель / Фото: instagram.com/kungahuset

До нашої інформації дійшло, що в суспільстві широко поширені негативні чутки про наші особисті стосунки. Повсюдно висловлюють твердження про зраду чоловіка й подальше розлучення. Зазвичай ми не коментуємо жодних домислів. Але для того, щоб захистити нашу сім'ю від брехні, ми хочемо раз і назавжди прояснити, що чутки, які зараз поширюються, зовсім не обґрунтовані.

А це означає, що за пару можна не переживати, принаймні – хоча б до офіційного оголошення новин.

Коротко про стосунки принцеси Вікторії та принца Даніеля

Весілля пари відбулося 19 червня 2010 року, у 34-у річницю одруження батьків принцеси. Ряд ЗМІ стверджували, що король Швеції Карл Густав не був радий цьому союзу, оскільки вважав зятя невідповідною партією на його дочки і навіть мріяв видати її заміж за принца датського Фредеріка.

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Як би там не було, а пара вже 12 років разом і виховує двох дітей: дев'ятирічну принцесу Естель та п'ятирічного принца Оскара.

У пари підростає двоє дітей / Фото: instagram.com/kungahuset

Також нагадаємо, 95-річна королева Єлизавета II заразилася коронавірусом.