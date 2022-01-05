Ребел Вілсон, яка сильно схудла, здивувала своїм зовнішнім виглядом: фото

Австралійська актриса та стендап-комік Ребел Уілсон схудла на двадцять кілограм і вже встигла здивувати своїх шанувальників розкішними новими формами у шкіряних штанях.
Днями зірка комедійних голлівудських фільмів потрапила до об'єктивів папараці під час прогулянки після тренування. Знаменитість була одягнена в чорні велосипеди та об'ємну футболку, які ще більше підкреслили її схудлу фігуру.
На фотографіях шанувальники Ребела могли помітити, що акторка намагається тримати себе у формі і не повертатися до колишніх обсягів. Але в очі впала ще одна деталь – коліна Вілсон.
Далі по темі
Очевидно, сильне схуднення актриси призвело до того, що шкіра на тілі Ребел обвисла. З такою проблемою часто стикаються ті, хто скидає зайву вагу за короткий термін.
І хоча знаменитість активно займається спортом і намагається стежити за своїм харчуванням, стрімке схуднення поки що має не тільки переваги, а й свої недоліки.
Нагадаємо, що не тільки австралійка Ребел Вілсон змогла екстремально скинути зайву вагу, багато інших українських та світових знаменитостей поділилися успіхами свого схуднення .