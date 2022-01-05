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Ребел Вілсон, яка сильно схудла, здивувала своїм зовнішнім виглядом: фото

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 січня, 18:35
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Помітно схудлу австралійську актрису помітили на вулиці під час прогулянки. У вічі кинулися наслідки стрімкого схуднення знаменитості
Схудла Ребел Вілсон здивувала худорлявістю
Схудла Ребел Вілсон здивувала худорлявістю / Фото: instagram.com/rebelwilson

Австралійська актриса та стендап-комік Ребел Уілсон схудла на двадцять кілограм і вже встигла здивувати своїх шанувальників розкішними новими формами у шкіряних штанях.

Днями зірка комедійних голлівудських фільмів потрапила до об'єктивів папараці під час прогулянки після тренування. Знаменитість була одягнена в чорні велосипеди та об'ємну футболку, які ще більше підкреслили її схудлу фігуру.

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Фото – instagram.com/celebscandids_

На фотографіях шанувальники Ребела могли помітити, що акторка намагається тримати себе у формі і не повертатися до колишніх обсягів. Але в очі впала ще одна деталь – коліна Вілсон.

Скріншот – instagram.com/rebelwilson/

Очевидно, сильне схуднення актриси призвело до того, що шкіра на тілі Ребел обвисла. З такою проблемою часто стикаються ті, хто скидає зайву вагу за короткий термін.

І хоча знаменитість активно займається спортом і намагається стежити за своїм харчуванням, стрімке схуднення поки що має не тільки переваги, а й свої недоліки.

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Скріншот – instagram.com/rebelwilson/

Нагадаємо, що не тільки австралійка Ребел Вілсон змогла екстремально скинути зайву вагу, багато інших українських та світових знаменитостей поділилися успіхами свого схуднення .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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