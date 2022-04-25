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Знову весілля? У Мережі заговорили про швидкі заручини ще одного сина Бекхемів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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25 квітня, 10:05
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Шанувальники сімейства Бекхем заговорили про швидке весілля ще одного сина подружжя – 19-річного Ромео та його коханої моделі Міей Реган
Ромео Бекхем думає про весілля
Ромео Бекхем думає про весілля / Фото: instagram.com/romeobeckham

Не встигли Бекхеми відгуляти розкішне весілля 23-річного Брукліна та Ніколи Пельтц, як у Мережі заговорили про ще одну урочистість.

Видання Thе Mirror повідомляє, що надихнувшись весіллям брата, про свою готовність стати біля вівтаря заговорив 19-річний Ромео Бекхем.

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За словами інсайдерів, Ромео вже планує заручини з коханою Мією Реган, з якою він у стосунках уже рік.

Одружуватись швидко і молодо, здається, у традиції Бекхемів. Вони захоплені одне одним і, безумовно, на все життя, – розповідають наближені особи.

Ромео Бекхем зі своєю дівчиною Мією
Ромео Бекхем зі своєю дівчиною Мією / Фото: instagram.com/romeobeckham

Проте Ромео не планує проводити таку саму розкішну церемонію, як це зробив Бруклін, радше навпаки, пара розраховує на скромну церемонію в колі близьких і друзів.

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Та й з пропозицією руки і серця Ромео доведеться почекати, тому що не всі ще відійшли від весілля брата. Та й Вікторії з Девідом варто відпочити від такої кількості весіль синів.

Нагадаємо, що Ромео та Мія вперше з'явилися на публіці на відкритті бутика Prada у Лондоні. З того часу пара регулярно публікує спільні знімки з милими підписами у соціальних мережах.

Ромео Бекхем з дівчиною Мією
Ромео Бекхем з дівчиною Мією / Фото: instagram.com/romeobeckham

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Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхем підтримують Україну. Пара відкрила збір коштів для дітей, які постраждали під час війни в Україні.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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