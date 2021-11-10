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Соцмережі здивовані від найсексуальнішого чоловіка за версією People. Це не Кріс Еванс!

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 14:40
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Найсексуальнішим чоловіком 2021 року журнал People назвав зірку фільму "Людина-мураха" актора Пола Радда
Журнал People назвав Пола Радда найсексуальнішим чоловіком 2021 року
Журнал People назвав Пола Радда найсексуальнішим чоловіком 2021 року / Фото: Getty Images

Такий титул для актора стало несподіванкою . Про це він розповів у інтерв'ю Люди. За словами Пола, він звик чути про себе різні характеристики – добрий, привітний, працьовитий. А ось до титулу найсексуальнішого чоловіка 2021 року він ще звикає.

Я розумію, що коли люди дізнаються про мій титул, то одразу запитають: "Що?". Але це не брехня, тому їм доведеться змиритися з цим , – сказав актор.

Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2021 року
Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2021 року / Фото: instagram.com/people

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Артист пожартував, що тепер його життя дуже зміниться.

Чекаю, що тепер мене нарешті запрошуватимуть на ці сексуальні вечері з Клуні, Піттом і Б. Джорданом. І думаю, я частіше кататимуся на яхтах. Я в передчутті від розширення мого яхтового життя, – зазначив Пол Радд.

Першою людиною, якій актор розповів про свій новий титул, стала його дружина Джуді Йегер.

Вона була приголомшена. Але, ви знаєте, після хіхікання та деякого шоку вона сказала: "О, вони все зрозуміли". Це було дуже мило. Вона, напевно, не стала говорити правду, хіба у неї був вибір? – сказав актор.

Пол Радд розповів про реакцію дружини на його новий титул
Пол Радд розповів про реакцію дружини на його новий титул / Фото: Getty Images

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У Мережі неоднозначно поставилися до цієї новини.

  • "Сказав хто? Хто питав?"
  • "Це мало статися раніше"
  • "Чому всі думали, що це буде Кріс Еванс?"
  • "Хто голосував? Хто ухвалює рішення?"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

До речі, в Мережі активно ходили чутки, що зірка "Месників" Кріс Еванс отримає звання найсексуальнішого чоловіка . Про це повідомляло видання Page Six із посиланням на свої джерела.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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