Соцмережі здивовані від найсексуальнішого чоловіка за версією People. Це не Кріс Еванс!

Такий титул для актора стало несподіванкою . Про це він розповів у інтерв'ю Люди. За словами Пола, він звик чути про себе різні характеристики – добрий, привітний, працьовитий. А ось до титулу найсексуальнішого чоловіка 2021 року він ще звикає.
Я розумію, що коли люди дізнаються про мій титул, то одразу запитають: "Що?". Але це не брехня, тому їм доведеться змиритися з цим , – сказав актор.
Артист пожартував, що тепер його життя дуже зміниться.
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Чекаю, що тепер мене нарешті запрошуватимуть на ці сексуальні вечері з Клуні, Піттом і Б. Джорданом. І думаю, я частіше кататимуся на яхтах. Я в передчутті від розширення мого яхтового життя, – зазначив Пол Радд.
Першою людиною, якій актор розповів про свій новий титул, стала його дружина Джуді Йегер.
Вона була приголомшена. Але, ви знаєте, після хіхікання та деякого шоку вона сказала: "О, вони все зрозуміли". Це було дуже мило. Вона, напевно, не стала говорити правду, хіба у неї був вибір? – сказав актор.
У Мережі неоднозначно поставилися до цієї новини.
- "Сказав хто? Хто питав?"
- "Це мало статися раніше"
- "Чому всі думали, що це буде Кріс Еванс?"
- "Хто голосував? Хто ухвалює рішення?"
До речі, в Мережі активно ходили чутки, що зірка "Месників" Кріс Еванс отримає звання найсексуальнішого чоловіка . Про це повідомляло видання Page Six із посиланням на свої джерела.
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