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"Сосєдов – моль": син Ротару в люті через слова музичного критика про стан здоров'я мами

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
12 листопада, 09:42
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Регулярно у ЗМІ з'являється різна інформація про проблеми зі здоров'ям у Софії Ротару. Сім'я артистки спростовує всі чутки
Сергій Сосєдов розповів про проблеми зі здоров'ям у Софії Ротару
Сергій Сосєдов розповів про проблеми зі здоров'ям у Софії Ротару / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan, скріншот

Нещодавно музичний критик Сергій Сосєдов, який відомий своїми гострими висловлюваннями на адресу артистів, у коментарі одному з російських порталів назвав свою версію, чому Софія Ротару почала менше виступати. На думку музичного критика, все через проблеми зі здоров'ям.

Концертів майже не дає, вже не те здоровье. Вже пройшло все, все окончено. Так, вона непогано виглядая. Натягнути обличчя можна, з ним все що завгодно можна зробити. Але не можна поміняти серце, печінку ,‌ ‌шлунок,‌ ‌ноги‌ — ‌вони же‌ ‌зношуються, – заявляв Сосєдов у розмові blitz.plus .

Сергій Сосєдов розповів, чому Софія Ротару почала рідше виступати
Сергій Сосєдов розповів, чому Софія Ротару почала рідше виступати / Фото: Скріншот з YouTube

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Висловлювання музичного критика розлютили сина Софії Ротару Руслана.

А хто такий Сосєдов? Смішно. Сосєдов – моль, – сказав син співачки у коментарі для mk.ru .

Син Софії Ротару спростував усі чутки щодо здоров'я у співачки.

Нам дуже приємно, що люди переймаються. З мамою все гаразд. Спасибі.

Софія Ротару із сином Русланом Євдокименком
Софія Ротару із сином Русланом Євдокименком / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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