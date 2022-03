"Справедливо принижені": Шон Пенн радить переглянути серіал Чорнобиль від HBO

Американський актор та режисер Шон Пенн, який раніше закликав американців та весь світ допомогти українцям у війні з окупантами, вирішив нагадати, а комусь розповісти, про серіал "Чорнобиль"

Нагадаємо, що міні-серіал від HBO, присвячений аварії на Чорнобильській АЕС, вийшов у 2019 році. "Чорнобиль" відзначили безліччю нагород, зокрема "Еммі" та "Золотий глобус". Шоу також стало одним із найбільш обговорюваних за останні роки.

Так, у своєму Twitter-акаунті, Шон Пенн написав:

Режисер порадив подивитися чи переглянути ще раз "Чорнобиль" та поділився посиланням на трейлер.

For any whove not seen the brilliant HBO miniseries Chernobyl and those whove forgotten, its an X-ray snap-shot of willful misinformation campaigns of the Russian government. They were rightfully humiliated by it. Give it a watch or a re-watch. https://t.co/VPKfG5ERsW