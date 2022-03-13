"Справедливо принижені": Шон Пенн радить переглянути серіал Чорнобиль від HBO

Американський актор вважає, що серіал чудово показує підлість радянського (російського) уряду

Шон Пенн рекомендує переглянути серіал "Чорнобиль" / Фото: Wikipedia, HBO

Американський актор та режисер Шон Пенн, який раніше закликав американців та весь світ допомогти українцям у війні з окупантами, вирішив нагадати, а комусь розповісти, про серіал "Чорнобиль"

Нагадаємо, що міні-серіал від HBO, присвячений аварії на Чорнобильській АЕС, вийшов у 2019 році. "Чорнобиль" відзначили безліччю нагород, зокрема "Еммі" та "Золотий глобус". Шоу також стало одним із найбільш обговорюваних за останні роки.

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Так, у своєму Twitter-акаунті, Шон Пенн написав:

Для всіх, хто не бачив блискучого міні-серіалу HBO "Чорнобиль" і для тих, хто забув, це рентгенівський знімок навмисних дезінформаційних кампаній російського уряду. Вони були справедливо принижені цим.

Режисер порадив подивитися чи переглянути ще раз "Чорнобиль" та поділився посиланням на трейлер.

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For any whove not seen the brilliant HBO miniseries Chernobyl and those whove forgotten, its an X-ray snap-shot of willful misinformation campaigns of the Russian government. They were rightfully humiliated by it. Give it a watch or a re-watch. https://t.co/VPKfG5ERsW — Sean Penn (@SeanPenn) March 13, 2022

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Раніше Шон Пенн висловив захоплення Володимиром Зеленським: "Я був безмежно вражений і зворушений ним".

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