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"Справедливо принижені": Шон Пенн радить переглянути серіал Чорнобиль від HBO

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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13 березня, 20:17
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Американський актор вважає, що серіал чудово показує підлість радянського (російського) уряду
Шон Пенн рекомендує переглянути серіал "Чорнобиль"
Шон Пенн рекомендує переглянути серіал "Чорнобиль" / Фото: Wikipedia, HBO

Американський актор та режисер Шон Пенн, який раніше закликав американців та весь світ допомогти українцям у війні з окупантами, вирішив нагадати, а комусь розповісти, про серіал "Чорнобиль"

Нагадаємо, що міні-серіал від HBO, присвячений аварії на Чорнобильській АЕС, вийшов у 2019 році. "Чорнобиль" відзначили безліччю нагород, зокрема "Еммі" та "Золотий глобус". Шоу також стало одним із найбільш обговорюваних за останні роки.

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Так, у своєму Twitter-акаунті, Шон Пенн написав:

Для всіх, хто не бачив блискучого міні-серіалу HBO "Чорнобиль" і для тих, хто забув, це рентгенівський знімок навмисних дезінформаційних кампаній російського уряду. Вони були справедливо принижені цим.

Режисер порадив подивитися чи переглянути ще раз "Чорнобиль" та поділився посиланням на трейлер.

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Раніше Шон Пенн висловив захоплення Володимиром Зеленським: "Я був безмежно вражений і зворушений ним".

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Інна Петрова
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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

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