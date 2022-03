"Справедливо унижены": Шон Пенн советует пересмотреть сериал Чернобыль от HBO

Американский актер и режиссер Шон Пенн, который ранее призвал американцев и весь мир помочь украинцам в войне с оккупантами, решил напомнить, а кому-то рассказать, о сериале "Чернобыль".

Напомним, что мини-сериал от HBO, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС, вышел в 2019 году. "Чернобыль" отметили множеством наград, включая "Эмми" и "Золотой глобус". Шоу также стало одним из самых обсуждаемых за последние годы.

Так, в своем Twitter-аккаунте, Шон Пенн написал:

Режиссер посоветовал посмотреть или пересмотреть "Чернобыль" и поделился ссылкой на трейлер.

For any whove not seen the brilliant HBO miniseries Chernobyl and those whove forgotten, its an X-ray snap-shot of willful misinformation campaigns of the Russian government. They were rightfully humiliated by it. Give it a watch or a re-watch. https://t.co/VPKfG5ERsW