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"Справедливо унижены": Шон Пенн советует пересмотреть сериал Чернобыль от HBO

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 20:17
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Американский актер считает, что сериал отлично показывает подлость советского (российского) правительства
Шон Пенн рекомендует пересмотреть сериал "Чернобыль"
Шон Пенн рекомендует пересмотреть сериал "Чернобыль" / Фото: Wikipedia, HBO

Американский актер и режиссер Шон Пенн, который ранее призвал американцев и весь мир помочь украинцам в войне с оккупантами, решил напомнить, а кому-то рассказать, о сериале "Чернобыль".

Напомним, что мини-сериал от HBO, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС, вышел в 2019 году. "Чернобыль" отметили множеством наград, включая "Эмми" и "Золотой глобус". Шоу также стало одним из самых обсуждаемых за последние годы.

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Так, в своем Twitter-аккаунте, Шон Пенн написал:

Для всех, кто не видел блестящий мини-сериал HBO "Чернобыль" и для тех, кто забыл, это рентгеновский снимок преднамеренных дезинформационных кампаний российского правительства. Они были справедливо унижены этим.

Режиссер посоветовал посмотреть или пересмотреть "Чернобыль" и поделился ссылкой на трейлер.

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Ранее Шон Пенн выразил восхищение Владимиром Зеленским: "Я был безгранично впечатлен и тронут им".

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Инна Петрова
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