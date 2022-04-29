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Стівен Кінг проти Путіна: йому треба піти, доки він не вбив нас усіх

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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29 квітня, 10:29
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Американський письменник Стівен Кінг підтримує думку про те, що Путін повинен негайно покинути свою посаду, щоб запобігти смерті людей
Стівен Кінг висловився проти Путіна
Стівен Кінг висловився проти Путіна / Фото: Getty Images

Король жахів Стівен Кінг переконаний, що зараз Путін уособлює повноцінне зло у реальному світі. Письменник навіть порівняв рашиста з кривавим убивцею Владом Цепешем та передбачив його долю.

У своєму Twitter-акаунті Кінг заявив, що російського лідера потрібно негайно прибрати з його посади, адже він стає причиною загибелі безневинних людей у всьому світі. Думку письменника сьогодні поділяють мільйони людей із різних куточків планети.

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Путіну треба піти, доки він не вбив нас усіх. Так чи інакше, – заявив письменник.

Скріншот – twitter.com/StephenKing

Нагадаємо, що Стівен Кінг із перших днів війни підтримує український народ у боротьбі з російськими окупантами. У своїх соціальних мережах письменник регулярно публікує пости на підтримку України, також він відмовився від співпраці з російськими друкованими виданнями, що випускають його книги.

Крім того, ще за кілька днів до нападу РФ на Україну Стівен Кінг із іншими світовими зірками став на захист інтересів Україн.

Раніше повідомлялося, що поп-зірка Леді Гага жорстко висміяла росіян на концерті у США: "Як були тупими, такими і залишилися!"

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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