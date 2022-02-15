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Суду про сексуальне насильство не буде: принц Ендрю вирішив питання з Вірджинією Джуффре великою сумою грошей

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 21:30
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З'явилася нова інформація щодо справи принца Ендрю, якого звинувачували у сексуальному насильстві. Зважаючи на все, справа до судових розглядів не дійде
Принц Эндрю та Вірджинія Джуффре досягли мирової згоди
Принц Эндрю та Вірджинія Джуффре досягли мирової згоди / Фото: Getty Images, открытые источники

Як повідомляє The New York Times, принцу Ендрю вдалося врегулювати судовий позов. Стало відомо, що Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала сина королеви у насильстві, погодилася на грошову компенсацію.

Журналістам вдалося дізнатися, що сторонам конфлікту вдалося дійти мирової угоди. Так, із судових документів випливає, що принц пообіцяв виплатити жінці значну компенсацію, сума якої поки що невідома Зокрема – благодійній організації Джуффре, яка підтримує права жертв секс-торгівлі.

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Також зазначено, що принц ніколи не збирався очорнити особу Джуффре і визнає, що вона стала жертвою жорстокого поводження та несправедливих публічних нападок.

Судячи з новин, синові королеви також належить публічно вибачитися. У планах у принца Ендрю також участь у боротьбі з торгівлею людьми, яких використовують з метою сексуальної експлуатації.

Принц Ендрю з Епштейном
Принц Ендрю з Епштейном / Фото: Getty Images

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Коротко про звинувачення принцу Ендрю

Вірджинія Джуффре пред'являла принцу Ендрю звинувачення у неодноразовому сексуальному насильстві. На той момент їй було 17 років і вона була заручницею мільйонера Джеффрі Епштейна, з яким син королеви дуже тісно спілкувався. За словами Джуффре, Епштейн, який наклав на себе руки у в'язниці, змушував її виконувати його еротичні фантазії і вступати в особисті стосунки з іменитими друзями, серед яких був і принц Ендрю.

Вперше Вірджинія Джуффре про пережите розповіла ще у 2000-х. Але тоді її ігнорували, і лише кілька років тому вона знову подала суд.

Сам же принц Ендрю раніше категорично заперечував, що вступав у сексуальний контакт із Вірджинією, і навіть говорив, що не знайомий із дівчиною, щоправда, фото доводять протилежне.

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У Лондоні припинено розслідування проти принца Ендрю
У Лондоні припинено розслідування проти принца Ендрю / Фото: Getty Images

Після скандалу принц втратив свої військові звання, королева сказала, що він більше не представлятиме її інтересів і королівської сім'ї.

Ми продовжуємо стежити за оновленнями на тему.

До слова, цього тижня також обговорюють той факт, що герцогів Сассекських не пустять на балкон палацу на майбутній коронації принца Чарльза.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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