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Просто не впізнати! Як виглядала дочка Заворотнюк до пластики

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 13:33
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Багато Insta-фоловерів Ганни нарікають, що вона останнім часом все менше схожа на себе колишню. Невже дівчина лягала під ніж хірурга?
Анна Заворотнюк до та після трансформації.
Анна Заворотнюк до та після трансформації. / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

26-річна Анна Заворотнюк успішно займається блогерством і добре заробляє на рекламі в Instagram. Вона активно в соцмережах і постійно ділиться фото зі свого життя, а також іноді може коментувати стан хворої на рак мами.

Раніше Анастасія Заворотнюк зізнавалась, що всілякого намагалась ховати маленьку Ганну від папараці та світу шоу-бізу. Втім, в 2011 році Заворотнюк-молодша нарешті показалась публіці у всій красі.

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Чарівна блондинка одразу ж стала об'єктом для фотокамер, про неї активно писали та говорили. І, якщо ви не знали, принесли славу дівчині...її еротичні фото! 11 років тому Мережу просто взірвали пікантні фото юної Ганни в білизні.

Дівчина прославилась в 2011 році.
Дівчина прославилась в 2011 році. / Фото: Instagram

У віці 16 років Ганна дебютувала у кіно та на ТБ. Вона з'явилась у п'ятому сезоні серіалу "Закрита школа", була в ролі ведучої шоу "Достати зірку". Також вона хотіла пробувати свої сили у модельній індустрії, однак в останній момент віддала перевагу навчанню в університеті (вона вчилась за спеціальністю "Менеджмент").

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Кадр з серіалу.
Кадр з серіалу. / Фото: Скріншот з YouTube

Врешті-решт Ганна знайшла своє призначення – блог і зараз вона активно живе віртуальним життям. За цей час армія фанів дівчини помітила її трансформацію. Дівчину часто запитують про пластичні операції, але сама блогерша ніяк не коментує питання про втручання хірурга.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Більшість фоловерів стали відзначати, що у свої 26 років інста-діва стала виглядати набагато старшою.

Порівнюючи фото колишніх років із сьогоднішніми, видно, що дівчина збільшила губи, підкоригувала вилиці та овал обличчя. Також фоловери помітили і збільшення грудей.

Інші ж також припускають, що Ганна змінила ще форму носа, він став акуратнішим.

Дівчину підозрюють у пластиці.
Дівчину підозрюють у пластиці. / Фото: Instagram

Ба більше, багато хто зауважує, що у дівчини зникло кругленьке обличчя, завдяки підтяжці та ліфтінгу. Не відомо, чи пластика чи вік так повпливав на зовнішність дівчини. Однак вона виглядає вродливою та точною копією своєї знаменитої матері.

Раніше ми писали, що Ганна Заворотнюк посварилася з батьком через те, що взяла прізвище мами.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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