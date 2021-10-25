Син Трампа познущався над Болдвіном, випустивши футболки з написом: Алек вбиває людей

Син колишнього президента США оголосив про запуск лінії футболок на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кілька фото майбутнього товару.
Таким чином він вирішив помститися за свого батька акторові, який застрелив оператора Галину Гатчинс на знімальному майданчику фільму Rust в Нью-Мексико.
Також в публікації Дональд прикріпив посилання на свій онлайн-магазин – там є інші футболки патріотичної тематики, кожна з яких продається за 29,99 доларів.
Далі по темі
Але на цьому син Трампа не зупинився і вирішив, скориставшись фотошопом, "приміряти" товар на самому Болдвіні:
Причина криється в давній ворожнечі сімейства Трампа і Алека Болдвіна. Актор підтримує демократичну партію, а самого Дональда Трампа публічно обзивав психічно хворим і неврівноваженим. Також Болдвін дуже часто робив пародії на експрезидента у вечірній програмі "Saturday Night Live". Алек проти вільного продажу зброї в Америці і виступав за його заборону, а Трамп-молодший, як відомо, навпаки підтримує лобізм вогнепальної зброї.
Читайте також:
- Якою була убита Болдвіном Галина Гатчинс. Ми дізналися у її викладача.
- Чому на зйомках фільму з Болдвіном сталася трагедія. Розповідають експерти зі зброї.