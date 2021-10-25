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Син Трампа познущався над Болдвіном, випустивши футболки з написом: Алек вбиває людей

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
25 жовтня, 20:00
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В інтернет-магазині сина екс-президента США, Дональда Трампа-молодшого, можна купити футболку з написом: "Зброя не вбиває людей, Алек Болдвін вбиває людей"
/ Фото: Инстаграм

Син колишнього президента США оголосив про запуск лінії футболок на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кілька фото майбутнього товару.

Таким чином він вирішив помститися за свого батька акторові, який застрелив оператора Галину Гатчинс на знімальному майданчику фільму Rust в Нью-Мексико.

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Фото: Instagram Дональда Трампа-молодшого

Також в публікації Дональд прикріпив посилання на свій онлайн-магазин – там є інші футболки патріотичної тематики, кожна з яких продається за 29,99 доларів.

Але на цьому син Трампа не зупинився і вирішив, скориставшись фотошопом, "приміряти" товар на самому Болдвіні:

Фото: Instagram Дональда Трампа-молодшого

Причина криється в давній ворожнечі сімейства Трампа і Алека Болдвіна. Актор підтримує демократичну партію, а самого Дональда Трампа публічно обзивав психічно хворим і неврівноваженим. Також Болдвін дуже часто робив пародії на експрезидента у вечірній програмі "Saturday Night Live". Алек проти вільного продажу зброї в Америці і виступав за його заборону, а Трамп-молодший, як відомо, навпаки підтримує лобізм вогнепальної зброї.

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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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