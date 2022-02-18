Тарзан підтримав фігуристку Валієву, яка потрапила в допінг-скандал: Земля відкине вас, дебіли

Сергій Глушко вирішив оригінально висловити слова підтримки 15-річній Каміллі Валієвій, яка попалась на вживанні заборонених препаратів

Сергій Глушко присвятив Каміллі Валієвій пост в Instagram. / Фото: Instagram

Нещодавно на Олімпійських іграх у спалахнув гучний скандал – 15-річна фігуристка з Росії Камілла Валієва попалась на вживанні допінгу.

Та все ж спортсменці дозволили продовжити виступ на Олімпіаді-2022. Втім, росіяна провалила довільну програму змагань в одиночному катанні у жінок, залишившись за бортом призерок. Як саме покарають фігуристку – поки невідомо, адже невідкритою залишається проба Б Каміли. Після того, як її відкриють, будуть ухвалені рішення.

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Каміла Валієва залишилася без медалі / Фото: REUTERS

На тлі цього підтримати юну спортсменку вирішив чоловік Наташі Корольової. В Instagram Сергій Глушко опублікував досить лаконічне, але рифмоване речення.

Земля отвергнет вас, дебилы за все падения Камиллы!, – написав Тарзан.

Схоже, що у Тарзана з'явилося нове захоплення . Окрім, написання картин та стриптизу, він почне писати вірші (але це не точно!).

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Фоловери оцінили поетні зідності Тарзана та підтримали його думку щодо Валієвої.

Раніше чоловік Наташі Корольової у стрінгах розбурхав фанів – дивіться, як це було.