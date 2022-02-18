Тарзан підтримав фігуристку Валієву, яка потрапила в допінг-скандал: Земля відкине вас, дебіли

Нещодавно на Олімпійських іграх у спалахнув гучний скандал – 15-річна фігуристка з Росії Камілла Валієва попалась на вживанні допінгу.
Та все ж спортсменці дозволили продовжити виступ на Олімпіаді-2022. Втім, росіяна провалила довільну програму змагань в одиночному катанні у жінок, залишившись за бортом призерок. Як саме покарають фігуристку – поки невідомо, адже невідкритою залишається проба Б Каміли. Після того, як її відкриють, будуть ухвалені рішення.
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за все падения Камиллы!, – написав Тарзан.
Схоже, що у Тарзана з'явилося нове захоплення. Окрім, написання картин та стриптизу, він почне писати вірші (але це не точно!).
Фоловери оцінили поетні зідності Тарзана та підтримали його думку щодо Валієвої.
Раніше чоловік Наташі Корольової у стрінгах розбурхав фанів – дивіться, як це було.