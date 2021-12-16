Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции

Скандал с роялти

Питт с бывшей

Гарри хочет домой

Мисс Вселенная 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Открытка Кембриджей
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

У Лепса вновь начались проблемы с алкоголем? Знакомые артиста прокомментировали слухи

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
16 декабря, 13:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Последнюю неделю в СМИ активно обсуждается развод Григория Лепса с супругой. Поговаривают, что актер из-за проблем в личной жизни вновь начал пить
Представители Григория Лепса опровергли слухи о госпитализации певца
Представители Григория Лепса опровергли слухи о госпитализации певца / Фото: Instagram

Вчера появилась информация, что артист дважды за неделю попадал в больницу и ему понадобилась помощь психиатров. Первый раз Лепса привезли в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признался врачам, что чувствует себя эмоционально плохо, но от госпитализации отказался. На следующий день певец попал в медучреждение в сопровождении охраны снова нетрезвым.

Сам артист пока никак не комментирует слухи и не публике не появляется. А вот представители Григория Лепса новости о госпитализации опровергли.

Реклама

Нет, это абсолютная глупость. Григорий Викторович дома находится, готовится к концерту, который состоится в воскресенье. Полная ерунда. Он в абсолютном здравии, никаких проблем, – сказал пиар-директор певца в комментарии News.ru.

Григорий Лепс
Григорий Лепс / Фото: Getty Images

Экс-продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский тоже сомневается, что певец вновь начал пить. Кобылянский предположил, артист мог попасть в больницу не из-за проблем с алкоголем, а из-за сердца.

При этом бывший продюсер артиста не отрицает слухов о взрывном характере Лепса.

Реклама

Гриша – парень эмоциональный, не особо сдержанный. Мог ли он на кого-нибудь броситься? Вполне представляю, почему нет? Когда мы были партнерами и друзьями, вместе пережили разные периоды. Было время в начале пути, когда он пил – в такие моменты мог и огрызнуться, и кинуть что-нибудь, – сказал Евгений Кобылянский в беседе с kp.ru.

У артиста заметили шрамы на голове.
У артиста заметили шрамы на голове. / Фото: instagram.com/gvleps

Почему стали появляться слухи о проблемах с алкоголем

Адвокат Андрей Алешкин предположил, что слухи о психбольнице и алкоголизме появились не просто так. Об этом пишет kp.ru.

Кому-то важно, чтобы он был под наблюдением специалистов. Сам факт попадания Лепса в соответствующее учреждение, даже если он ушел оттуда через несколько часов, – это повод обратиться в суд, чтобы признать артиста недееспособным и затем назначить опекуна и принудительное лечение, – объяснил адвокат.

Этим опекуном, как отмечает адвокат, может стать и супруга Григория Лепса.

Читайте также:

Реклама

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились за оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять