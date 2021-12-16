У Лепса вновь начались проблемы с алкоголем? Знакомые артиста прокомментировали слухи

Последнюю неделю в СМИ активно обсуждается развод Григория Лепса с супругой. Поговаривают, что актер из-за проблем в личной жизни вновь начал пить

Представители Григория Лепса опровергли слухи о госпитализации певца / Фото: Instagram

Вчера появилась информация, что артист дважды за неделю попадал в больницу и ему понадобилась помощь психиатров. Первый раз Лепса привезли в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признался врачам, что чувствует себя эмоционально плохо, но от госпитализации отказался. На следующий день певец попал в медучреждение в сопровождении охраны снова нетрезвым.

Сам артист пока никак не комментирует слухи и не публике не появляется. А вот представители Григория Лепса новости о госпитализации опровергли.

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Нет, это абсолютная глупость. Григорий Викторович дома находится, готовится к концерту, который состоится в воскресенье. Полная ерунда. Он в абсолютном здравии, никаких проблем, – сказал пиар-директор певца в комментарии News.ru.

Григорий Лепс / Фото: Getty Images

Экс-продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский тоже сомневается, что певец вновь начал пить. Кобылянский предположил, артист мог попасть в больницу не из-за проблем с алкоголем, а из-за сердца.

При этом бывший продюсер артиста не отрицает слухов о взрывном характере Лепса.

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Гриша – парень эмоциональный, не особо сдержанный. Мог ли он на кого-нибудь броситься? Вполне представляю, почему нет? Когда мы были партнерами и друзьями, вместе пережили разные периоды. Было время в начале пути, когда он пил – в такие моменты мог и огрызнуться, и кинуть что-нибудь, – сказал Евгений Кобылянский в беседе с kp.ru.

У артиста заметили шрамы на голове. / Фото: instagram.com/gvleps

Почему стали появляться слухи о проблемах с алкоголем

Адвокат Андрей Алешкин предположил, что слухи о психбольнице и алкоголизме появились не просто так. Об этом пишет kp.ru.

Кому-то важно, чтобы он был под наблюдением специалистов. Сам факт попадания Лепса в соответствующее учреждение, даже если он ушел оттуда через несколько часов, – это повод обратиться в суд, чтобы признать артиста недееспособным и затем назначить опекуна и принудительное лечение, – объяснил адвокат.

Этим опекуном, как отмечает адвокат, может стать и супруга Григория Лепса.

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