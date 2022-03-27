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Дружина Андрія Макаревича розповіла, як евакуювала батьків із Києва

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 березня, 16:24
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Дружина Андрія Макаревича Ейнат Кляйн родом із Києва. Їй довелося екстрено евакуювати батьків зі столиці України після того, як до сусіднього дому прилетів снаряд.
Дружина Андрія Макаревича евакуювала батьків із Києва до Ізраїлю
Дружина Андрія Макаревича евакуювала батьків із Києва до Ізраїлю / Фото: Instagram

Ейнат Кляйн та Андрій Макаревич, які скоро стануть батькам, зараз живуть в Ізраїлі. Як зізналася дружина музиканта, її батьки лише тиждень тому приїхали до них.

Мої батьки, як і Андрій, були впевнені, що такого не може бути. Ситуація справді якась фантасмагорична. Ніхто не міг її передбачити. Тому вони їхали пізніше, коли вже були військові дії у Києві. ...За допомогою єврейських та ізраїльських рятувальних місій та організацій, які дуже допомогли нам, – розповіла Ейнат в інтерв'ю програмі "Сніданок.Онлайн"

Макаревич та Кляйн одружені з 2019 року.
Макаревич та Кляйн одружені з 2019 року. / Фото: _einatklein_

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Батькам Ейнат довелося перетнути три кордони, щоб дістатися до дочки.

Все це було нервово й тривожно, бо був ще невідомий механізм усіх цих дій і були ризики. Завжди ставиш собі запитання: чи правильно я роблю.

Нагадаємо, Андрій Макаревич активно виступає проти російської агресії. Артист один із небагатьох російських зірок, хто не боїться казати, що Путін напав на Україну.

Раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам, чому українцям не варто розповідати про "братні народи".

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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