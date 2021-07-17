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У співачки МакSим відмовляє права легеня – ЗМІ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
17 липня, 18:04
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Співачка вже довгий час знаходиться в критичному стані. Інформація про її здоров'я суперечлива – директорка артистки нещодавно повідомила про поліпшення, інші джерела повідомляють про негативну динаміку
Стан МакSим не покращується
Стан МакSим не покращується / Фото: instagram.com/maksimartist

Тільки директорка співачки МакSим повідомила про поліпшення її стану, як з'явилася інформація про те, що здоров'я артистки погіршилося. Як пише Telegram-канал Mash, у МакSим проблеми з легнями.

Повідомляється, що Марині Максимовій (справжнє ім'я співачки МакSим) стає гірше, вона все ще на ЕКМО. Рентген показав, що права легеня у артистки перестає працювати, там збільшуються кісти і порожнини. Через ускладення, що почалися, органу не допомагає навіть ШВЛ.

Проблеми з роботою легень позначилися і на серці. У співачки збільшені ліві відділи серця, що говорить про лівошлуночкова недостатність.

Співачка МакSим знаходиться в критичному стані
Співачка МакSим знаходиться в критичному стані / Фото: instagram.com/maksimartist

Раніше у співачки МакSим почалося запалення головного мозку. Лікарі розшифрували нову комп'ютерну томографію співачки, яка вже місяць лежить в комі у важкому стані і знаходиться в штучній комі.

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Нагадаємо, російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але все ж було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

Раніше з'явилася інформація, що МакSим з приватної клініки перевели в звичайну міську лікарню.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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