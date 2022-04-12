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Участь Ізраїлю у Євробаченні-2022 під питанням

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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12 квітня, 14:08
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Цього року "Євробачення" відбудеться в італійському Турині. Дата проведення фіналу пісенного конкурсу – 14 травня
Ізраїль може відмовитись від участі в Євробаченні-2022
Ізраїль може відмовитись від участі в Євробаченні-2022 / Фото: Instagram

Ізраїльський мовник KAN повідомив Twitter про те, що цього року представник Ізраїлю Міхаель Бен-Давід може не поїхати до Євробачення-2022.

На даний момент через страйк у міністерстві закордонних справ, що стосується протоколів безпеки, ізраїльська делегація не візьме участі в "Євробаченні" в Турині.

Зазначається, що остаточне рішення стане відомим найближчим часом.

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У себе в соцмережах Міхаель Бен-Давід поки що ніяк не відреагував на заяву мовника.

Нагадаємо, до участі у міжнародному конкурсі не допустять російських артистів . Таке рішення було ухвалено оргкомітетом після нападу Росії на територію України.

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У той же час представники України Kalush Orchestra продовжують готуватися до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022. Група перебуває у промотурі європейськими країнами. Зараз Kalush Orchestra займає лідируючу позицію у прогнозі букмекерів.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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