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Болгарія першою представила конкурсантів та пісню на "Євробачення-2022"

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 23:38
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Найпопулярніший у Європі пісенний конкурс "Євробачення" у травні 2022 року пройде в італійському місті Турін. Країни починають знайомити глядачів із першими учасниками
Болгарія представила учасників "Євробачення-2022"
Болгарія представила учасників "Євробачення-2022" / Фото: instagram.com/Eurovision

Болгарія стала першою країною, яка презентувала своїх конкурсантів. Від країни виступить рок-гурт Intelligent Music Project разом із чилійським вокалістом Ронні Ромеро.

Музиканти виконають композицію під назвою Intention.

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Барабанник гурту вже двічі брав участь у конкурсі. Він виступав у дуеті зі співачкою Єлицею Тодоровою. Разом вони змогли зайняти 5 місце у 2017, а у 2013 – дійшли до півфіналу.

Коли відбудеться "Євробачення-2022"?

Основні етапи конкурсу пройдуть 10 та 12 травня, фінал же відбудеться 14.

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Планується, що у 2022 році у "Євробаченні" візьме участь 41 країна.

Вперше за два роки до участі приєднається Чорногорія, яка раніше відмовлялася через нестабільне фінансове становище. Також до участі повернутися конкурсанти з Вірменії – у 2021 році країна не приймала участь у зв'язку зі складною політичною обстановкою.

Крім того, до конкурсу не допустять вокалістів із Білорусії, як це було минулого року.

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Хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2022" наразі невідомо, традиційно ім'я учасника визначиться під час Національного відбору.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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