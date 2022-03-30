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Заборонений у Росії Макс Барських захоплюється Батьківщиною: На наших очах народжується нова Україна

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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30 березня, 23:42
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Артист з'явився у прямому ефірі, поділився одкровеннями та заспівав нову пісню про війну
Артист заспівав новую пісню про війну в прямому ефірі
Артист заспівав новую пісню про війну в прямому ефірі / Фото: открытые источники, скріншот

Популярний український співак Макс Барських з'явився у прямому ефірі Youtube-каналу "Україна 24", де поспілкувався з ведучими Марією Скибою та Тиграном Мартиросяном – про волонтерство та антиросійську позицію. Також глядачі почули його нову військову пісню у живому виконанні.

У бесіді з журналістами Макс Барських розповів, що зараз активно займається волонтерською діяльністю, виступає для українських переселенців.

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Коли почалася війна, я перевіз своїх родичів і зайнявся волонтерською діяльністю: пересилав гроші, допомагав, організовував передачу ліків, їжі. Також я встиг заїхати до Львова до переселенців і ми провели з ними приголомшливий час, я дуже надихнувся і, чесно сказати, я дуже пишаюся українцями. як зараз ми всі об'єдналися! Цей дух єдності, сімейності витає у повітрі. Я прям бачу, як на наших очах народжується нова Україна. Ми не занепадаємо духом, ми сильні, ми переможемо і це вже буде вже зовсім скоро. Наразі я повернувся до Києва, бо розумію, що можу бути тут кориснішим. Завтра я планую зустрічатися з хлопцями із ЗСУ, щоб організувати план дій та зрозуміти, що комусь необхідно, що потрібно. А також зустрічаюся з волонтерами, щоб безпосередньо фізично бути присутніми, все контролювати, щоб усе надходило туди, куди необхідно.

Дивіться інтерв'ю з Максом Барським із 21:53.

Макс Барських – один із перших зірок шоу-бізнесу, хто відкрито заявив, що Росія напала на Україну, а також заборонив свої пісні на території Росії і відмовився від концертів там.

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Макс Барських / скріншот відео

Хвиля хейту щоденна з боку Росії. Але чесно, мене це не чіпає. Якщо раніше, до 24 числа я ще вважав слов'янський народ плюс-мінус схожим, то після 24 числа ця ситуація розставила все на свої місця. І реакція, зокрема моїх шанувальників, і в принципі жителів Росії викликає просто шок, найбільше розчарування, яке тільки можливо. Щодо контрактів, безумовно, ми розірвали всі умови у зв'язку з цим, більша частина моєї музики зникла зі стрімінгових платформ, але ми вже ведемо переговори з Німеччиною та Польщею, так що всі пісні можуть з'явитися в найближчому майбутньому – скрізь, окрім території Росії.

Також артист розповів, як написав військову колискову, а ведучі навіть умовили заспівати її у прямому ефірі.

До речі, сьогодні також обговорюють той факт, що Потапу загрожують рашисти через його позицію – він, як завжди, креативно відповів.

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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