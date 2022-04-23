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Басков виступив за те, щоб не пускати до Росії Беднякова, Вакарчука та інших українських зірок

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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23 квітня, 13:01
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Деяким українським артистам на 50 років заборонили відвідувати РФ
Микола Басков підтримав заборону на в'їзд до Росії українським артистам
Микола Басков підтримав заборону на в'їзд до Росії українським артистам / Фото: Колаж: Сьогодні

Українським артистам, які активно доносять до всього світу правду про напад Росії на Україну, заборонили в'їзд до країни рашистів до 2072 року.

У чорному списку Андрій Бідняков, Святослав Вакарчук, Андрій Данилко, Антон Птушкін, Дмитро Монатик, Світлана Лобода та інші.

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Позитивно про цю новину висловився, звісно, Микола Басков. В своєму Telegram-каналі пропутинський співак написав:

"Це правильно та логічно".

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А деякі зі списку "неугодних у РФ" висміяли таке рішення. Тревел-блогер Антон Птушкін лаконічно написав у Twitter: "Коротше, випуску про Поволжя не буде". Пожартував і Андрій Бедняков, який ну дуже хотів влітку відпочити у Воронежі.

До речі, Андрій Данилко раніше пояснив в інтерв'ю для "Зіркового шляху", чому Микола Басков так активно підтримує війну в Україні.

Водночас у МЗС Латвії відреагували на скандальні заяви Баскова, пропаганду війни та підтримку російської агресії проти України і внесли співака до свого чорного списку.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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