Дмитро Гордон жорстко висловився на адресу російських знаменитостей, які підтримують криваву війну, розв'язану Росією

Дмитро Гордон різко висловився про російських знаменитостей, які підтримують Путіна

У своєму Instagram-акаунті знаменитий український журналіст, який раніше присоромив Ларису Доліну за її пропутинську позицію, знову пройшовся по знаменитостям-рашистам.

Дмитро Гордон опублікував фото, на якому зображені російські виконавці: Олег Газманов, Лариса Доліна, Григорій Лепс, Надія Бабкіна, Ніколай Басков та Олександр Маршал.

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Ці воскові гниди, що давно вижили з розуму, публічно підтримали масове вбивство українців. Ми маємо знати цих "героїв" в обличчя, – підписав знімок журналіст.

Скріншот: Instagram

У коментарях до посту Дмитра підтримали його підписники:

"Фотка просто з палати"

"Коли гроші важливіші і дорожчі за сумління"

"Розчарування"

Нагадаємо, раніше також рашист Григорій Лепс приїжджав на Донбас співати для російських окупантів. Тоді артиста жорстко присоромила Тіна Кароль, назвавши його "їжею для хробаків".