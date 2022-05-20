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Дмитро Гордон розніс Баскова, Лепса та інших рашистів: Воскові гниди, що вижили з розуму

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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20 травня, 14:13
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Дмитро Гордон жорстко висловився на адресу російських знаменитостей, які підтримують криваву війну, розв'язану Росією
Дмитро Гордон різко висловився про російських знаменитостей, які підтримують Путіна
Дмитро Гордон різко висловився про російських знаменитостей, які підтримують Путіна

У своєму Instagram-акаунті знаменитий український журналіст, який раніше присоромив Ларису Доліну за її пропутинську позицію, знову пройшовся по знаменитостям-рашистам.

Дмитро Гордон опублікував фото, на якому зображені російські виконавці: Олег Газманов, Лариса Доліна, Григорій Лепс, Надія Бабкіна, Ніколай Басков та Олександр Маршал.

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Ці воскові гниди, що давно вижили з розуму, публічно підтримали масове вбивство українців. Ми маємо знати цих "героїв" в обличчя, – підписав знімок журналіст.

Скріншот: Instagram

У коментарях до посту Дмитра підтримали його підписники:

  • "Фотка просто з палати"
  • "Коли гроші важливіші і дорожчі за сумління"
  • "Розчарування"

Нагадаємо, раніше також рашист Григорій Лепс приїжджав на Донбас співати для російських окупантів. Тоді артиста жорстко присоромила Тіна Кароль, назвавши його "їжею для хробаків".

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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