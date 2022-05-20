У своєму Instagram-акаунті знаменитий український журналіст, який раніше присоромив Ларису Доліну за її пропутинську позицію, знову пройшовся по знаменитостям-рашистам.
Дмитро Гордон опублікував фото, на якому зображені російські виконавці: Олег Газманов, Лариса Доліна, Григорій Лепс, Надія Бабкіна, Ніколай Басков та Олександр Маршал.
Ці воскові гниди, що давно вижили з розуму, публічно підтримали масове вбивство українців. Ми маємо знати цих "героїв" в обличчя, – підписав знімок журналіст.
У коментарях до посту Дмитра підтримали його підписники:
- "Фотка просто з палати"
- "Коли гроші важливіші і дорожчі за сумління"
- "Розчарування"
Нагадаємо, раніше також рашист Григорій Лепс приїжджав на Донбас співати для російських окупантів. Тоді артиста жорстко присоромила Тіна Кароль, назвавши його "їжею для хробаків".
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