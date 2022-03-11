Помер Рустам Ібрагімбеков – сценарист "Білого сонця пустелі" та драматург

Про смерть режисера, сценариста та кінодраматурга стало відомо 11 березня

Помер Рустам Ібрагімбеков / Фото: wikipedia.org

Причиною смерті автора сценарію "Білого сонця пустелі" Рустама Ібрагімбекова називають тривалу хворобу. kp.ru.

Радянському, російському та азербайджанському письменнику та кінорежисеру було 83 роки. Він буде похований у Азербайджані.

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Помер Рустам Ібрагімбеков / Фото: smotrim.ru

Рустам Ібрагімбеков написав 15 п'єс, поставлених у театрах різних країн світу. Написав сценарії більш ніж 40 художніх та телевізійних фільмів. Майже всі його твори були екранізовані. Найбільш відомим Ібрагімбеков став після того, як у співавторстві з Валентином Єжовим він написав сценарій до фільму "Біле сонце пустелі".

Раніше ми повідомляли, що екссоліст "Отпетых мошенников" В'ячеслав Зінуров покінчив життя самогубством. Йому було 50 років. За попередніми даними, артист написав передсмертну записку, прийняв дозу наркотиків та повісився.

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Нагадаємо, 27 лютого не стало мами Ольги Сумської. 1 березня маму актриси поховали у Києві.