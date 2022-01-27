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Помер зірка серіалу "Мелроуз Плейс" Морган Стівенс

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 13:32
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Американський актор пішов з життя у віці 70 років. Його знайшли мертвим у власному домі
Моргану Стівенсу було 70 років.
Моргану Стівенсу було 70 років. / Фото: Getty Images

Ще одна зірка кіно згасла назавжди у цьому році. Тиждень тому внаслідок нещасного випадку не стало французького артиста Гаспара Ульєля, а тепер стало відомо про смерть Моргана Стівенса – зірки серіалу 90-х "Мелроуз Плейс".

Як повідомляє TMZ, сусід був стурбований тим, що актор не з'являвся на вулиці вже декілька днів! Тож він зателефонував до поліції, і ті, зайшовши до будинку, знайшли чоловіка мертвим на кухні. За попередніми даними, Морган Стівенс помер природною смертю.

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Морган Стівенс помер природною смертю.
Морган Стівенс помер природною смертю. / Фото: Скріншот з YouTube

Що відомо про Моргана Стівенса

Актор народився 1951 року в місті Ноксвілл. За своє життя Морган зіграв у багатьох американських телесеріалах. Одним з найяскравіших його персонажів був Нік Даймонд у популярному "Район Мелроуз" ("Мелроуз Плейс"). Також він з'являвся у проєктах "Волтони", "Слава", "Вона написала вбивство" та "Вокер, техаський рейнджер".

Останньою роботою актора стала роль у шоу "Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи".

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Нагадаємо, у січні також не стало зірки "Кухні" Івана Рудакова. Актор помер у 43 роки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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