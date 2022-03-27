Померла Віолета Колеснікова – творець "Вінні-Пуха" та "Бременських музикантів"

Аніматор Віолета Колеснікова пішла з життя у віці 83 років

Померла аніматор Віолетта Колесникова / Фото: kino-teatr.ru

Про смерть Віолети Колеснікової повідомили у школі-студії "ШАР", де аніматор працювала викладачем з 2004 року. Про причини трагедії наразі невідомо.

Пішла з життя дорога Віолета Павлівна Колеснікова, педагог школи-студії "ШАР", заслужений художник РРФСР, легендарний аніматор та один із найдосвідченіших, найулюбленіших і незамінних педагогів кількох поколінь аніматорів у Росії, — йдеться у повідомленні студії.

Прощання з Віолетою Колесніковою відбудеться у понеділок, 28 березня.

Реклама

Віолетті Колесниковій було 83 роки. / Фото: kino-teatr.ru

Коротка біографія Віолети Колеснікової

Колеснікова – аніматор, художник-мультиплікатор, заслужений художник РРФСР. З 1959 року працювала у "Союзмультфільмі". Віолета працювала як художник-мультиплікатор, і як педагог на курсах при студії.

Як аніматор Колеснікова брала участь у створенні понад 90 фільмів. Серед популярних: "Вінні-Пух", "Бременські музиканти", "Повернення блудного папуги", "Таємниця третьої планети", "Обережно, мавпочки!", "Пастушка і сажотрус", "Баранкін, будь людиною" та інші.

Реклама

Упродовж своєї кар'єри аніматор співпрацювала з багатьма знаменитими режисерами. Зокрема, з Борисом Дежкіним, Романом Качановим, Федором Хітруком, Едуардом Назаровим, Андрієм Хржановським.

Раніше ми повідомляли, що екссоліст "Отпетых мошенников" В'ячеслав Зінуров покінчив життя самогубством. Йому було 50 років. За попередніми даними, артист написав передсмертну записку, прийняв дозу наркотиків та повісився.

А 11 березня стало відомо про смерть Рустама Ібрагімбекова – сценариста "Білого сонця пустелі" та драматурга.

Реклама

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.