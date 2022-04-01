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Померла зірка фільму Чародеї Олександра Яковлєва

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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1 квітня, 22:39
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Радянська актриса тривалий час боролася із онкологією
У 2019 році актриса розповіла, що має рак
У 2019 році актриса розповіла, що має рак / Фото: скріншот

Олександрі Яковлєвій було 64 роки. Про смерть актриси російські ЗМІ з посиланням на режисера Миколу Лебедєва.

Зірка радянського кіно була четверта стадія раку молочної залози і вона ніколи не приховувала від публіки свої проблеми зі здоров'ям. В одному зі своїх останніх інтерв'ю актриса зізналася, що перенесла 20 курсів хіміотерапії та через втрату волосся змушена була носити спеціальну шапочку.

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Скріншот

Яковлєва була однією з найпопулярніших актрис радянського кіно. Актриса відома за ролями у фільмах "Екіпаж", "Чародії", "Людина з бульвару Капуцинів". 1993 року пішла з кінематографа.

Скріншот

Зірка радянського кіно була одружена тричі. У неї залишилося дітей – дочка Єлизавета та син Кіндратій.

Нагадаємо, у січні цього року не стало зірки фільмів "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня" Леоніда Куравльова.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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