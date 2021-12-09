Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Кіркоров пояснив, чому шлюб з Пугачовою вважає помилкою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 08:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Алла Пугачова та Філіп Кіркоров прожили у шлюбі 11 років, але потім у житті співачки з'явився Максим Галкін
Філіп Кіркоров зробив нове зізнання про шлюб з Алою Пугачовою
Філіп Кіркоров зробив нове зізнання про шлюб з Алою Пугачовою / Фото: instagram.com/fkirkorov

Довгий час експодружжю вдавалося зберігати добрі стосунки після розлучення. Філіп Кіркоров не припиняв зізнаватися в коханні Аллі Пугачовій, а в ЗМІ продовжувала з'являтися нова інформація про шлюб артистів. Раніше співак майже не ділився подробицями стосунків із Примадонною, але останнім часом Кіркоров дивує зізнаннями про колишню дружину.

Нещодавно в одному із інтерв'ю співак заявив, що не любить згадувати шлюб із Пугачовою . А тепер і зовсім навав його помилкою.

Реклама

Починалося все як моя примха. Хочу дружину Аллу Пугачову! Але Алла Пугачова – велика жінка, а не статуетка у черзі нагород. І наші стосунки виявилися зовсім іншою історією. І я, і вона запізно зрозуміли, що це помилка, – сказав Кіркоров в інтерв'ю. виданню " 7 днів".

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров
Алла Пугачова і Філіп Кіркоров / Фото: Instagram

На цьому зізнання від Філіпа Кіркорова не закінчилося.

Я в кохання не вірю. Її немає. А потім без кохання набагато простіше. Мені емоцій на сцені вистачає.

Дізнайтесь інші новини:

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
ВІА Гра — Манекен (Official Video)
Хто зрежисував кліп
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти