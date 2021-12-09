Кіркоров пояснив, чому шлюб з Пугачовою вважає помилкою

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров прожили у шлюбі 11 років, але потім у житті співачки з'явився Максим Галкін

Філіп Кіркоров зробив нове зізнання про шлюб з Алою Пугачовою / Фото: instagram.com/fkirkorov

Довгий час експодружжю вдавалося зберігати добрі стосунки після розлучення. Філіп Кіркоров не припиняв зізнаватися в коханні Аллі Пугачовій, а в ЗМІ продовжувала з'являтися нова інформація про шлюб артистів. Раніше співак майже не ділився подробицями стосунків із Примадонною, але останнім часом Кіркоров дивує зізнаннями про колишню дружину.

Нещодавно в одному із інтерв'ю співак заявив, що не любить згадувати шлюб із Пугачовою . А тепер і зовсім навав його помилкою.

Реклама

Починалося все як моя примха. Хочу дружину Аллу Пугачову! Але Алла Пугачова – велика жінка, а не статуетка у черзі нагород. І наші стосунки виявилися зовсім іншою історією. І я, і вона запізно зрозуміли, що це помилка, – сказав Кіркоров в інтерв'ю. виданню " 7 днів".

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров / Фото: Instagram

На цьому зізнання від Філіпа Кіркорова не закінчилося.

Я в кохання не вірю. Її немає. А потім без кохання набагато простіше. Мені емоцій на сцені вистачає.

Дізнайтесь інші новини: