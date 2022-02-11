Забрала Тодоровського з сім'ї та приховувала страшну хворобу: як жила Євгенія Брик

Знаменита російська акторка пішла з життя у віці 40 років. Вона багатьом запам'ятається своєї яскравою грою у кіно та харизматичністю

Цікаві факти з біографії Євгенії Брик, яка померла у 40 років. / Фото: evgeniabrik

Євгенія Брик померла 10 лютого. Відомо, що артистка серйозно хворіла, але про проблеми зі здоров'ям вона нікому не розповідала до кінця.

Сайт "Сьогодні" згадує творчий шлях Євгенії Брик та її особисте життя.

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Біографія Євгенії Брик

Євгенія Брик (справжнє прізвище – Хирівська) народилася 3 вересня 1981 року в Москві. Батько дівчинки був кандидатом фізико-математичних наук, а мати хотіла стати акторкою, та мрія залишилися мрією. Коли на світ з'явилися Женя та її сестра Валерія жінка повністю присвятила себе сім'ї.

Євгенія з мамою та донькою. / Фото: evgeniabrik

Хирівські були затятими прихильниками мистецтва. Вони обожнювали театр, кіно та музику. Тож любов до прекрасного вони прищепили своїм дітям.

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У віці п'яти років Женя як манекенниця брала участь у дитячих показах Загальносоюзного будинку моделей. Акторка пригадувала, що вже тоді їй подобалося бути в центрі уваги.

Женя зрозуміла, що стане акторкою після своїх дитячих зйомок у масовці фільмів. Вона бачила себе в об'єктиві камери і мама підтримала бажання доньки, однак батько стверджував, що дівчині не підсилу підкорити сцену. Він радив дочці вибрати кар'єру вченого і навіть направив на підготовчі курси, але Брик настояла на своєму і не прогадала.

Брик навчалась у ГІТІСі. / Фото: evgeniabrik

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Євгенії вдалося вступити до популярного ГІТІСу, і навіть потрапити в клас знаменитого артиста Олександра Збруєва. Під час навчання у вузі дівчина розкривала свій акторській талант і знялася у другорядних ролях у фільмах та серіалах.

До речі, псевдонім Брик Євгенія обрала вже після того, як набула популярності – у 2006 -2008 році. Таке прізвище акторка взяла на честь бабусі по батькові, бо вважала, що воно звучало дзвінкіше і запам'ятовувалося простіше.

Перша хвилля популярності до дівчини прийшла у 2000-х – коли вона з'явилась у серіалах "Марш Турецького" та "Каменська".

У 2003 році Євгенія Брик зіграла роль Лялі у фільмі "Підмосковна елегія", за що отримала приз у категорії "Найкращий акторський дебют". Через рік акторка взяла участь у серіалі "Чоловіки не плачуть", а у 2005-му вона зіграла роль журналістки Анастасії Громової у серіалі "Бухта Філіпа", де партнером по сцені став Костянтин Хабенський.

У 2006 році Євгенія Брик зіграла свою першу головну роль у пригодницькому фільмі "Граф Монтенегро", де партнером по зйомках став Олександр Домогаров.

Кадр з фільму "Граф Монтенегро". / Фото: Скріншот з YouTube

Ще акторка з'явилась у кінострічці "Тиск" режисера і майбутнього чоловіка Валерія Тодоровського. Там Брик зіграла другорядну, але незабутню роль сестри головного антагоніста.

Згодом почалися зйомки іншого фільму Тодоровського — музичної популярної комедії "Стиляги". Тут Жені дісталася роль суворої комсомолки Каті, за яку Брик отримала престижну нагороду "Ніка" у категорії "Найкраща роль другого плану" та "Найкращий образ кінолиходія" від телеканалу MTV. Далі акторка зіграла у серіалі Тодоровського "Відлига".

Кадр із фільма "Стиляги" / Фото: Скріншот з YouTube

У драмі "Географ глобус пропив" Євгенія знову попрацювала на одному знімальному майданчику із Костянтином Хабенським. Їй дісталась роль Кіри Валеріївни, вчительки німецької мови.

Кадр з фільму "Географ глобус пропив". / Фото: Скріншот з YouTube

Згодом Женя з'явилася в одній із головних ролей фентезійної картини "Темний світ: Рівнавага". Вона зіграла роль Лізи, співробітниці служби доставки.

Окрім того, Євгенія запам'яталася своїми ролями у проєктах: "Москва ніколи не спить", "Довгий шлях додому", "Ялинки 1914", "Коханки", "Одеса", "Бомба" та "Фантом". Як ми бачимо, фільмографія у Брик багата.

Останній проєкт актриси – драма "Діти".

Особисте життя Євгенії Брик

На початку 2000-х Євгенія познайомилася з Валеріяєм Тодоровським. На той момент у режисера була дружина та двоє дітей, а у акторки – коханий хлопець Дмитро Мар'янов. Втім, Тодоровський зрозумів, що Брик "та сама", тож "відбив" її у суперника та пішов від дружини.

Евгенія з чоловіком. / Фото: Скріншот з YouTube

Кілька років пара приховувала роман, доки у 2006 році вони не зіграли весілля. Різниця у віці – 19 років – подружжя не бентежила. За словами Євгенії, це навіть не відчувалося. У 2008-му вони поїхали жити до США, проте на зйомки все одно приїжджали до Росії.

В Штатах у 2009-му Євгенія народила донечку Зою, яка вже спробувала сили у акторстві. Так, дівчинка зіграла в одному американському серіалі, а 2019-му з'явилася у картині свого батька "Одеса". Дівчинку воліли виховувати в Лос-Анджелесі.

Евгенія з сім'єю. / Фото: Скріншот з YouTube

Цього року стало Євгенії Брик. Це стало ударом для сім'ї акторки, друзів та її шанувальників. За словами подруги Катерини Гордєєвої, причиною смерті стала тривала хвороба, з якою боролася Брик.

Акторка не розповідала про свої проблеми зі здоров'ям. Але відомо, що вона лікувалась у Лос-Анджелесі. Деякі ж припускають, що у зірки був рак. На такі думки громадскість наштовхнула зміна образу артистки, зокрема коротка стрижка.

Ще одна зірка згасла на завжди, але у пам'яті багатьох вона залишиться красивою, харизматичною та талановитою артисткою та підкоручковаю сердець.

Раніше ми повідомляли, що помер режисер серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Віктор Бутурлін.