У Мережі не оцінили фігуру сина Наташі Корольової: В зал коли підеш?

Син Наташі Корольової продовжує ділитися публікаціями в соцмережах. На критику хлопець не звертає уваги

У Мережі не оцінили фігуру сина Наташі Корольової / Фото: instagram.com/grek_grex

Син Наташею Корольовою Архип зараз перебуває на відпочинку зі своєю дівчиною Мелісою і друзями. У себе в в Instagram Архип вирішив поділитися кадрами зробленими у гірської річки. І цього разу не обійшлося без критики.

Вода близько 4 ° С .. Але температура дарма, коли гарячий дух, – підписав відео син Королевою.

Але навіть під цим відео хейтери відзначилися. Деякі в коментарях не оцінили фігуру Архипа, а комусь не сподобалася компанія сина Корольової.

"Коли в зал підеш?"

"Такий великий і все з татком"

"Ти з цими вусиками на Араміса з" Мушкетерів "схожий"

Варто відзначити, в Мережі часто критикують Архипа . Не так давно під одним зі спільних фотографій Наташі Корольової з сином її попросили менше піарити зіркового спадкоємця.

Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах і намагається зарекомендувати себе в шоу-бізнесі. Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфин и русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.

Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина.

Які таланти у дітей зірок – дивіться в сюжеті:

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