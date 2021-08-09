У Мережі не оцінили фігуру сина Наташі Корольової: В зал коли підеш?

Син Наташею Корольовою Архип зараз перебуває на відпочинку зі своєю дівчиною Мелісою і друзями. У себе в в Instagram Архип вирішив поділитися кадрами зробленими у гірської річки. І цього разу не обійшлося без критики.
Вода близько 4 ° С .. Але температура дарма, коли гарячий дух, – підписав відео син Королевою.
Але навіть під цим відео хейтери відзначилися. Деякі в коментарях не оцінили фігуру Архипа, а комусь не сподобалася компанія сина Корольової.
- "Коли в зал підеш?"
- "Такий великий і все з татком"
- "Ти з цими вусиками на Араміса з" Мушкетерів "схожий"
Варто відзначити, в Мережі часто критикують Архипа . Не так давно під одним зі спільних фотографій Наташі Корольової з сином її попросили менше піарити зіркового спадкоємця.
Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах і намагається зарекомендувати себе в шоу-бізнесі. Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфин и русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.
Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина.
Які таланти у дітей зірок – дивіться в сюжеті:
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