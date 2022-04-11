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Бачили не всі? Кім Кардашян боїться, що колишній зіллє в Мережу ще одне секс-відео

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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11 квітня, 14:33
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Зірка реаліті шоу звернулася до юристів, щоб уникнути іміджевої катастрофи
Кім Кардашян боїться відео, яке може зіпсувати її репутацію
Кім Кардашян боїться відео, яке може зіпсувати її репутацію / Фото: instagram.com/kimkardashian, открытые источники

Ім'я Кім Кардашян знову з'явилося на сторінках таблоїдів у зв'язку із її хоум-відео, зробленим ще на початку 2000-х. Кажуть, зірка знову звернулася до юристів, щоб пікантний ролик не потрапив до Мережі.

Видання The Sun із посиланням на інсайдера повідомляє, що Кім Кардашян, яка незабаром сама стане юристом, звернулася до професіоналів, щоб не допустити публікації нового інтимного відео зі своєю участю.

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Виявляється, 2006-го світ ще не все бачив. Тому Кім боїться, що її колишній хлопець, який уже стільки років хайпує на її імені та заробляє на тому ролику, знову може продати неопубліковане відео.

Кім Кардаш'ян та Рей Джей

Кім знає, що Рей Джей записав кілька секс-відео з нею. Деякі кадри будуть дуже інтимними,

- додають джерела.

Зірка вже витратила статки на адвокатів, але поки що кінця і краю не видно цих скандалів. А ще зовсім недавно Каньє Вест, колишній чоловік Кім, особисто відбирав у Рей Джея відео, яке псують репутацію Кардашян.

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Кім Кардашян боїться зливу нового відео
Кім Кардашян боїться зливу нового відео / Фото: instagram.com/kimkardashian

Я полетів і особисто забув ноутбук у Рея Джея. Я привіз ноутбук Кім, і вона заплакала, коли побачила його. Знаєте, чому? Тому що це показує, як багато її використали,

- говорив Каньє.

Чи вдасться адвокатам Кім вплинути на Рей Джея, покаже час та інтернет.

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Також не можна залишити поза увагою той факт, що новини про нове відео Кім Кардашян можуть бути піар-акцією. Нагадаємо, Кардашяни невдовзі покажуть продовження свого реаліті-шоу, але вже на новій платформі. Може бути так, що сімейство просто підігріває інтерес до свого продукту. Кажуть, що спочатку Кріс Дженнер, мама сімейства, злила ролик у Мережу, а за кілька місяців почалася трансляція "Родини Кардаш'ян" на ТБ.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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