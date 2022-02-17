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Вплив Мадонни? 16-річний син співачки одягнувся... чирлідеркою! (голосування)

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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17 лютого, 15:35
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У Мережі обговорюють ексцентричний образ сина співачки Мадонни, який прийшов підтримати брата в образі чирлідерки. Не пропустіть!
Син Мадонни здивував образом
Син Мадонни здивував образом / Фото: instagram.com/madonna

Поп-ікона – американська співачка Мадонна – обожнює своїх дітей та дає їм повну свободу у своїх проявах. Раніше всі обговорювали бодіпозитив її дочки Лурдес, а тепер у всіх на вустах є екстравагантний образ її сина Девіда!

На своїй сторінці в інстаграм 63-річна Мадонна днями поділилася сімейними фото. Вона позувала зі своїм 16-річним сином Девідом, який обрав наряд чирлідерки!

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Мадонна з сином Девідом
Мадонна з сином Девідом / Фото: instagram.com/madonna

У такому вигляді хлопець прийшов підтримати свого старшого брата Рокко Річі, котрий презентував свої роботи на виставці.

Син Мадонни робить ставку на сміливі образи
Син Мадонни робить ставку на сміливі образи / Фото: instagram.com/madonna

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Для нового виходу у світ Девід Банда вибрав досить ексцентричне вбрання: сукню чирлідерки, пластикові ріжки та рукавички в сіточку.

Образ Девіда викливав ажіотаж
Образ Девіда викливав ажіотаж / Фото: instagram.com/madonna

Звичайно ж, такий сміливий образ викликав великий ажіотаж у Мережі, і думка людей, як завжди, розділилися. Багато хто каже, що відверта поведінка Мадонни також наклало свій відбиток на її спадкоємців. На щастя, ми живемо у час, коли маємо повну свободу у своїх проявах.

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Пропонуємо вам поділитися своєю думкою.

Нагадаємо, у співачки Мадонни шестеро дітей. Лурдес Марія Чікконе-Леон (1996), Рокко Джон Річі (2000), Чіфундо Мерсі Джеймс Чікконе (2006), Стелла та Естер Чікконе (2012). Біологічними дітьми артистки є Лурдес та Рокко. Що стосується Девіда, Мадонна та її колишній чоловік Гай Річі усиновили його у 2006 році, тоді йому було 13 місяців. Він народився в Малавії, його біологічна мати померла незабаром після пологів, а батько був змушений відмовитися від дитини, тому що не міг її утримувати.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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