Влияние Мадонны? 16-летний сын певицы оделся... чирлидершей! (голосование)

В Сети обсуждают эксцентричный образ сына певицы Мадонны, который пришел поддержать брата в образе чирлидерши. Не пропустите!

Сын Мадонны удивил образом / Фото: instagram.com/madonna

Поп-икона – американская певица Мадонна – обожает своих детей и дает им полную свободу в своих проявлениях. Ранее все обсуждали бодипозитив ее дочери Лурдес, а теперь у всех на устах экстравагантный образ ее сына Дэвида!

На своей странице в инстаграм 63-летняя Мадонна на днях поделилась семейными фото. Она позировала со своим 16-летним сыном Дэвидом, который выбрал наряд чирлидерши!

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Мадонна с сыном Дэвидом / Фото: instagram.com/madonna

В таком виде парень пришел поддержать своего старшего брата Рокко Ричи, который презентовал свои работы на выставке.

Сын Мадонны делает ставку на смелые образы / Фото: instagram.com/madonna

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Для нового выхода в свет Дэвид Банда выбрал довольно эксцентричный наряд: платье чирлидерши, пластиковые рожки и перчатки в сеточку.

Образ Дэвида вызвал ажиотаж / Фото: instagram.com/madonna

Конечно же, такой смелый образ вызвал большой ажиотаж в Сети, и мнение людей, как всегда разделились. Многие говорят, что откровенное поведение Мадонны также наложило свой отпечаток на ее наследников. К счастью, мы живем во время, когда мы имеем полную свободу в своих проявлениях.

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Предлагаем и вам поделиться своим мнением.

Напомним, у певицы Мадонны шестеро детей. Лурдес Мария Чикконе-Леон (1996), Рокко Джон Ричи (2000), Чифундо Мерси Джеймс Чикконе (2006), Стелла и Эстер Чикконе (2012). Биологическими детьми артистки являются Лурдес и Рокко. Что касается Дэвида, Мадонна и ее бывший муж Гай Ричи усыновили его в 2006 году, тогда ему было 13 месяцев. Он родился в Малавии, его биологическая мать умерла вскоре после родов, а отец был вынужден отказаться от ребенка, так как не мог его содержать.

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