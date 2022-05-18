Оце так поворот! Кеті Перрі не хотіла мати дітей, але Орландо Блум вплинув на її бажання

Співачка не уявляла себе у ролі матері, допоки у її житті не з'явився Орландо, в якого вона по вуха закохалась

Кеті Перрі розповіла нові факти про стосунки з Орландо Блумом / Фото: Pinterest

Кеті Перрі та Орландо Блум, який допомагав українським біженцям, разом вже шість років (як швидко летить час!). У 2017 році парочка розійшлась, але вже через рік вони возз'єднались. У 2019 році закохані заручились, проте про їхнє весілля – відбулось воно чи ні – досі не відомо!

Влітку 2020 року Кеті Перрі та Орландо Блум стали батьками – у них народилась красунечка-донечка Дейзі.

Реклама

Парочка з донькою на прогулянці / Фото: Pinterest

Мало хто знає, але співачка зовсім не хотіла дітей у своєму житті. Щоправда, такі думки у неї були до зустрічі з актором, повідомляє Рage Six. Саме Орландо вплинув на її бажання мати спадкоємців.

Мої шанувальники та друзі часто називали мене "мамою" за те, що я люблю дбати про людей. Я знаходжу радість у радості інших людей – якщо вони чудово проводять час, то і я чудово проводжу час, – зізналась Кеті.

У 2016 році у Пері з'явилось кохання всього її життя – Орландо Блум, у якого вже на той момент був син Флінн, якого йому народила у 2011 році ексдружина, австралійська модель Міранда Керр (з нею актор розлучився у 2013 році, – Ред.). Кеті помітила, що Блум – прекрасний батько, який віддає всю любов та тепло своїй дитині.

Реклама

Блум з Керр та сином у 2013 році / Фото: Pinterest

Це, безперечно, вплинуло на мене. Щось усередині мене сказало: тобі вже за 30, цей чоловік милий. Вам треба завести дітей, – пояснила зірка.

Кеті Перрі також зауважила, що поява у їхньому житті доньки кардинально змінила світогляд.

Речі, які ви раніше вважали важливими, насправді ніколи не були такими. Ваша сім'я справді виходить на передній план. Моя дочка змінила моє життя, погляди. Вона подарувала мені кохання, якого в мене ніколи раніше не було, – відверто сказала артистка.

Окрім того, Кеті поділилась, що Орландо врятував її від депресії, до якої вона дуже схильна.

Реклама

Він завжди створює атмосферу щастя і радості, а я трохи схильна до депресії. Саме тому мені так добре поряд з ним – він завжди виводить мене з такого стану, – пояснила зірка.

Нагадаємо, у березні Кеті Перрі прямо зі сцени свого концерту послала Путіна – це треба бачити.