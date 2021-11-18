Лікарям набридло до мене їздити: Лоліта розповіла про свої панічні атаки

Відома артистка зараз багато часу приділяє своєму здоров'ю. Їй довелося довго працювати з лікарями, щоб привести моральний та психологічний стан у норму

Співачка зараз серйозно стежить за своїм здоров'ям / Фото: Инстаграм

Нещодавно Лоліті виповнилося 58 років. Співачка, яка вперше озвучила діагноз своєї доньки, стверджує, що почувається набагато молодшою. Вона, як і раніше, може поєднувати тривалі концертні гастролі та нічні посиденьки з друзями.

У мене тонус, у мене витривалість. Жити в такому ритмі не кожна молода людина зможе. Але внутрішні процеси налагоджені – і мені легко, – розповіла Мілявська виданню "Медуза".

У артистки змінилося ставлення до здоров'я та тіла – це допомогло Лоліті вилікуватися та привести себе у форму як фізично, так і духовно.

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Пішло 12 кілограмів ваги, але всі вирішили – і я в тому числі, – що кілограмів 20. Я кажу лікарю: "Мені всі кажуть, що я скинула кілограмів 20". Вона каже: "Хочу тебе засмутити – 12. Але більше тобі й не треба", – поділилася співачка.

Працюючи зі спеціалістом, Лоліті вдалося схуднути на 12 кілограмів / Фото: Инстаграм

Такого результату вона змогла досягти, звернувшись до фахівця. Проблеми зі здоров'ям почали серйозно непокоїти Лоліту.

Я пішла до ендокринолога тільки тому, що в якийсь момент швидка почала приїжджати до мене через день. Та й лікарям набридло до мене їздити. Були нескінченні панічні атаки. Але мені ставало все гірше та гірше. Вибачте, навіть у туалет по стінці ходиш, бо голова паморочиться. Ось тут все набридає так, що дзвониш ендокринологу і кажеш: "Можна мене поставити на місце? Просто хочеться жити", – згадала артистка.

Лоліта вважає, що тоді виною такого стану були постійні гулянки та відсутність повноцінного відпочинку.

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Просто за тривале гастрольне життя в організмі багато всього зламалося. Я ніколи не вела здорового способу життя. Мало спала та багато працювала. Але всі ці наслідки починають накопичуватися десь років із 40–45, – розповіла співачка.

Зараз Мілявська п'є пігулки під наглядом лікаря та регулярно слухає психологічні лекції.

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