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Всі обговорюють: Адель вперше після розлучення підтвердила нові стосунки

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
19 вересня, 15:59
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Новий коханий співачки – Річ Пол. він працює спортивним агентом, і Адель вперше поділилася їхнім спільним фото в Instagram
Співачка Адель підтвердила відносини з Річем Полом
Співачка Адель підтвердила відносини з Річем Полом / Фото: instagram.com/adele

Чутки про те, що 33-річна Адель зустрічається з 39-річним Річем Полом, з'явилися цього літа. Сьогодні британська артистка розмістила в Instagram-профілі спільний знімок з Полом, тим самим підтвердивши їхні романтичні стосунки.

Річ Пол і Адель офіційно пара / Фото: instagram.com/adele
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Річ Пол в 2020 році зайняв 19 місце в списку Forbes серед найвисокооплачуваніших спортивних агентів в світі.

Адель також опублікувала і свої фото, на яких позувала в неймовірній чорно-білій сукні з відкритими плечима від Schiaparelli.

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Співачка Адель в Schiaparelli / Фото: instagram.com/adele

Нагадаємо, що в 2019 році Адель розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі. У них є спільний син Анджело Джеймс Конеккі.

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Після розлучення Адель сильно змінилася – вона схудла на 45 кілограмів і змінила імідж.

Адель дуже змінилася після розлучення / Фото: instagram.com/adele

Про розлучення Адель говорити не любить. За її словами, романтичні стосунки із Конеккі залишилися в минулому, але вони спілкуються заради спільного сина Анджело.

Про нову любові зірок дивіться у сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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