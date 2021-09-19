Всі обговорюють: Адель вперше після розлучення підтвердила нові стосунки

Чутки про те, що 33-річна Адель зустрічається з 39-річним Річем Полом, з'явилися цього літа. Сьогодні британська артистка розмістила в Instagram-профілі спільний знімок з Полом, тим самим підтвердивши їхні романтичні стосунки.
Річ Пол в 2020 році зайняв 19 місце в списку Forbes серед найвисокооплачуваніших спортивних агентів в світі.
Адель також опублікувала і свої фото, на яких позувала в неймовірній чорно-білій сукні з відкритими плечима від Schiaparelli.
Нагадаємо, що в 2019 році Адель розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі. У них є спільний син Анджело Джеймс Конеккі.
Після розлучення Адель сильно змінилася – вона схудла на 45 кілограмів і змінила імідж.
Про розлучення Адель говорити не любить. За її словами, романтичні стосунки із Конеккі залишилися в минулому, але вони спілкуються заради спільного сина Анджело.
Про нову любові зірок дивіться у сюжеті:
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