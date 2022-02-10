Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Аферист з Tinder

У Сєрова дитина

Джей Ло та Бен❤

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ви здивуєтеся: як дочка Заворотнюк називає свою бабусю

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 13:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дочка зірки серіалу "Моєї прекрасної няні" Анна продовжує відповідати на запитання підписників
/ Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

За останній тиждень Анна Заворотнюк у себе в Instagram встигла прокоментувати злиті в Мережу фото мами та останні чутки про стан здоров'я акторки, свій відпочинок на дорогих курортах. Тепер передплатники поцікавилися, як почувається мама Анастасії Заворотнюк.

Варто зазначити, що Анна свою бабусю називає Вальок і підписники це вже знають.

Реклама

Вальок добре, дай їй бог здоров'я

Instagram

Нагадаємо, у серпні мамі зірки "Моєї прекрасної няні" Валентині Борисівні Заворотнюк виповнилося 78 років. Вона рідко з'являється на публіці, але онука на честь народження показала спільне фото з бабусею.

Дочка Анастасії Заворотнюк показала, як виглядає мама акторки
Дочка Анастасії Заворотнюк показала, як виглядає мама акторки / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Валентина Заворотнюк є народною артисткою Росії. Мама Анастасії багато років грала на сцені ТЮГу в Астрахані. Нині Валентина Борисівна доглядає свою доньку.

Реклама

Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням. У 2019 році акторка проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини.

Після операції вона повернулася до Росії та продовжила лікування. Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. За останніми даними, акторка більшу частину часу проводить у візку в горизонтальному положенні. У неї частково паралізована права частина тіла.

Раніше до мережі потрапило перше фото Анастасії Заворотнюк після новини про хворобу. Дочка акторки не стала спростовувати, що на знімку мама.

Реклама

/ Фото: kp.ru

Раніше стало відомо, що чоловік Анастасії Заворотнюк не ладнає з дочкою акторки.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти