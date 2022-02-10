Ви здивуєтеся: як дочка Заворотнюк називає свою бабусю

Дочка зірки серіалу "Моєї прекрасної няні" Анна продовжує відповідати на запитання підписників

/ Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

За останній тиждень Анна Заворотнюк у себе в Instagram встигла прокоментувати злиті в Мережу фото мами та останні чутки про стан здоров'я акторки, свій відпочинок на дорогих курортах. Тепер передплатники поцікавилися, як почувається мама Анастасії Заворотнюк.

Варто зазначити, що Анна свою бабусю називає Вальок і підписники це вже знають.

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Вальок добре, дай їй бог здоров'я

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Нагадаємо, у серпні мамі зірки "Моєї прекрасної няні" Валентині Борисівні Заворотнюк виповнилося 78 років. Вона рідко з'являється на публіці, але онука на честь народження показала спільне фото з бабусею.

Дочка Анастасії Заворотнюк показала, як виглядає мама акторки / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Валентина Заворотнюк є народною артисткою Росії. Мама Анастасії багато років грала на сцені ТЮГу в Астрахані. Нині Валентина Борисівна доглядає свою доньку.

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Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням. У 2019 році акторка проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини.

Після операції вона повернулася до Росії та продовжила лікування. Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. За останніми даними, акторка більшу частину часу проводить у візку в горизонтальному положенні. У неї частково паралізована права частина тіла.

Раніше до мережі потрапило перше фото Анастасії Заворотнюк після новини про хворобу. Дочка акторки не стала спростовувати, що на знімку мама.

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/ Фото: kp.ru

Раніше стало відомо, що чоловік Анастасії Заворотнюк не ладнає з дочкою акторки.