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Дочка Заворотнюк не ладнає з вітчимом Петром Чернишовим – причина

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 10:58
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Анна Заворотнюк часто відповідає на різні питання про сім'ю та близьких, але не любить говорити про свій вітчим.
Стало відомо про натягнуті стосунки Анни Заворотнюк та Петра Чернишова
Стало відомо про натягнуті стосунки Анни Заворотнюк та Петра Чернишова / Фото: Instagram

Шанувальники це помітили після того, як дочка зірки "Моєї прекрасної няні" публічно не привітала Петра Чернишова з днем народження, який він святкував днями. Тоді вона просто відповіла: "А мушу?". У ЗМІ почали говорити непрості стосунки Петра Чернишова з падчеркою.

Сам фігурист жодних коментарів не дає, Анна теж цю тему не коментує, а ось друг сім'ї Олексій Демідов підтвердив, що вони майже розмовляють друг з одним.

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У них не склалося душевних стосунків. І, можливо, це через те, що кожен із них по-своєму переживає спільне сімейне лихо. Чернишов все тримає глибоко у собі. Анна ж взяла манеру ділитися з підписниками в Instagram, що дратує Петра, – сказав Демидов у бесіді з kp.ru.

Сім'я Анастасії Заворотнюк
Сім'я Анастасії Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В оточенні дочки актриси зазначають, що Чернишев не може заборонити Анні говорити про матір, але все це йому дуже не подобається. Єдине, на що він зміг вплинути, щоб вона не викладала фото молодшої сестри Мили.

До слова, іноді Анна скаржиться, що втомилася від питань про маму, але при цьому продовжує відповідати на них.

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Нагадаємо, нещодавно дочка Заворотнюк обурилася, що її засуджують через відпочинок на дорогих курортах . Як зазначає сама Анна, мама хотіла б бачити її щасливою.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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