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Наречений Брітні Спірс зробив гучну заяву про майбутню дитину: я буду суворим татом

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 12:03
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Ікона 2000-х та фітнес-тренер Сем Асгарі чекають на первістка
Сем Асгарі розповів, як виховуватиме своїх дітей
Сем Асгарі розповів, як виховуватиме своїх дітей / Фото: Getty Images

Нещодавно 40-річна Брітні Спірс поділилась з фанатами радісною новиною – вона втретє стане мамою. Співачка та її 28-річний коханий вже давно планували завести малюка і ось їхня мрія незабаром втілиться. І якщо інші батьки хочуть якнайшвидше дізнатись стать майбутньої дитини, то ця зіркова парочка вирішила зробити все інакше.

Так, Сем Асгарі заявив, що не хоче знати стать дитини, поки та не народиться. Хоч раніше фітнес-тренер говорив, що все залежить від майбутньої мами, але тепер остаточно вирішив чекати на народження малюка, про це повідомляє People.

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Сама Брітні Спірс поки що ніяк не прокоментувала рішення нареченого. Втім, незважаючи на те, що стать дитини майбутнього батька поки не хвилює, він вже планує виховання первістка.

Це залежить від Брітні, але я не хочу (про розкриття статі дитини, – Ред.). Це те, що мені подобається – чекати. Якщо це донька, то в нас буде найбільш розпещена принцеса. Якщо це син – це буде найкрутіший син у світі. Я буду суворим батьком, — зізнався Сем.

Зазначимо, для Асгарі це буде перша дитина. Водночас у Брітні Спірс є двоє синів від ексчоловіка Кевіна Федерлайна – 16-річний Шон Престон та 15-річний Джейден Джеймс.

Історія кохання Брітні та Сема

Пара познайомилася у 2016 році на зйомках кліпу Slumber Party, після чого вони почали зустрічатись. Асгарі підтримував Спірс під час суду з її батьком. Брітні не приховує, що дуже щаслива з Семом.

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У вересні 2021 року Брітні Спірс поділилася радісною новиною, що бойфренд освідчився їй.

Закохані часто проводять час разом. Вони подорожують, займаються фітнесом та святкуть сімейні свята. До речі, наречений співачки знайомий з її спадкоємцями і у них прекрасні стосунки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що батько Брітні Спірс переслідує та залякує вагітну дочку.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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