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Зірка 80-х Понаровська публічно образила Пугачову: Завжди залишиться селом, попри те, що живе у замку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 09:40
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Ірина Понаровська у своїй автобіографічній книзі "Чесно кажучи" вирішила висловитися про Аллу Пугачову
Ірина Понаровська невтішно висловилася про Аллу Пугачову
Ірина Понаровська невтішно висловилася про Аллу Пугачову / Фото: Instagram

Нещодавно Понаровська заявляла, що свого часу зіткнулася з цькуванням та знущанням з боку Алли Пугачової. Старі образи зірка 80-х не збирається забувати. Вона випустила автобіографічну книгу про російський шоу-бізнес і згадала про Примадонну. Про це розповів Стас Садальський у себе в Instagram, процитувавши кілька рядків із книги Понаровської

Там досить багато і хльостко про шоу-бізнес і, зокрема, про Аллу Пугачову. Ось, наприклад: "Як відомо, дівчину можна вивезти з села, але село з дівчини не вивезеш... І не важливо, яке у людини прізвище – Пугачова це чи Шерон Стоун... для мене вона село. І завжди залишиться селом, попри те, що живе у замку"

Ірина Понаровська розповіла про конфлікт із Аллою Пугачовою.
Ірина Понаровська розповіла про конфлікт із Аллою Пугачовою. / Фото: instagram.com/alla_orfey, irinaponarovskaya

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У коментарях багато хто засудив такі висловлювання Понаровської про Аллу Пугачову.

  • "Образливо за село. А ось Пугачова не написала таку книгу, вона щаслива жінка і цим все сказано. Здоров'я вам, Алло Борисівно"
  • "Є Ірина Салтикова з вічною претензією до колишнього чоловіка, і є Ірина Понаровська з вічною претензією до Алли Пугачової"
  • "Понаровську давно забули всі, Алла Пугачова є і завжди буде"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

До слова, не лише Ірина Понаровська звинувачувала Аллу Пугачову у зіпсованій кар'єрі. Екссолістка гурту "Міраж" Наталія Гулькіна заявила, що Алла Борисівна завдяки своїм зв'язкам могла поставити хрест на майбутньому будь-якого виконавця. Неугодного артиста просто переставали запрошувати до участі у програмах на телебаченні. Сама Пугачова тоді відреагувала на звинувачення. Вона все заперечує і радить шанувальникам не вірити чуткам.

Після скандалу Гулькіна заявила, що інші артисти в приватних бесідах підтверджують її слова, але більшість публічно боїться про це говорити. Зірка минулих років пообіцяла надати докази, що Пугачова свого часу впливала на кар'єру інших артистів

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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