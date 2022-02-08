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Зірка Comedy Woman та відомий російський актор ризикують потрапити до чорного списку Мінкульту

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 10:12
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Актор Віктор Логінов, відомий усім як Гена Букін із ситкому "Щасливі разом", та гумористи Comedy Woman Тетяна Морозова та Олег Верещагін зібралися до окупованого Донецька
Тетяна Морозова та Віктор Логінов дадуть концерт у Донецьку
Тетяна Морозова та Віктор Логінов дадуть концерт у Донецьку / Фото: Instagram

Поки що в Україні активно обговорюється петиція Ігоря Кондратюка про заборону концертів для всіх російських артистів , вони продовжують їздити у виступи на окуповані території.

Так, у Донецьку обіцяють показати виставу "Подружжя як точна наука", головні ролі в якій дісталися відомим російським акторам. На сцені донецького палацу культури зіграє Віктор Логінов, Тетяна Морозова та Олег Верещагін.

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Афіша – facebook.com/groups/afishadn

Афішу заходу вже розмістили у соціальних мережах, а сам виступ запланований напередодні Міжнародного жіночого дня, 7 березня.

Вартість квитків на спектакль російських артистів варіюється від 1000 до 3000 рублів (~ від 370 до 1100 гривень).

Що загрожує акторам за концерти у Донецьку?

Оскільки будь-яке перетин кордону через пункти пропуску в окупаційному режимі несуть за собою порушення українського законодавства. Таким чином артисти ризикують потрапити до чорного списку Міністерства культури України

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Нагадаємо, що раніше зірка "Щасливі разом" Віктора Логінова вже мала інцидент, коли його не пустили в Україну після виступу в окупованому Криму. Проте сам артист цю інформацію заперечує.

Раніше стало відомо, що концерт російського музиканта та репера Басти в Одесі скасували завдяки активістам .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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