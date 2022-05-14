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Зірка "Друзів" Кортні Кокс насмішила фанатів своїм талантом

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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14 травня, 16:03
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Актриса Кортні Кокс здорово повеселила своїх шанувальників, продемонструвавши їм своє незвичайне вміння.
Кортні Кокс показала незвичайний трюк із очима
Кортні Кокс показала незвичайний трюк із очима

Корні Кокс, яка полюбилася публіці завдяки серіалу "Друзі", любить публікувати у своїх соціальних мережах короткі забавні відеоролики. Навіть попри на критику з боку своєї 17-річної дочки Коко, Про яку нещодавно розповіла зірка

Так американська актриса повеселила своїх фоловерів у Instagram. Кортні продемонструвала на публіці незвичайний трюк із очима. Виглядає лякаюче і кумедно одночасно – таке точно вміє не кожен!

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Чи маю я турбуватися? – жартома поцікавилася зірка "Друзів" під відео.

Шанувальники актриси оцінили її почуття гумору. Проте справжні фанати Кортні не могли не пригадати їй роль Моніки Геллер у серіалі "Друзі", яка за сюжетом була закохана у свого дитячого окуліста доктора Річарда Берка. (спойлер) До нещастя для багатьох глядачів, стосунки Моніки та красеня, старшого за неї на 21 рік, так і не склалися.

  • "Так гаразд, вистачить вигадувати виправдання, щоб побачити Річарда"
  • "Телефонуйте Річарду"
  • "Вам, напевно, варто сходити до свого окуліста Річарда"
Скріншот – instagram.com/courteneycoxofficial

Нагадаємо, що раніше Кортні Кокс відверто розповіла про залежність, з якою зіткнулася, бажаючи продовжити молодість.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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