Звезда "Друзей" Кортни Кокс насмешила фанатов своим талантом

Актриса Кортни Кокс здорово повеселила своих поклонников, продемонстрировав им свое необычное умение

Кортни Кокс показала необычный трюк с глазами / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Полюбившаяся публике благодаря сериалу "Друзья" Кортни Кокс любит публиковать в своих социальных сетях короткие забавные видеоролики. Даже несмотря на критику со стороны своей 17-летней дочери Коко, о которой не так давно рассказала звезда.

Так американская актриса повеселила своих фолловеров в Instagram. Кортни продемонстрировала на публике необычный трюк с глазами. Выглядит пугающее и забавно одновременно – такое точно умеет не каждый!

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Должна ли я беспокоиться? – в шутку поинтересовалась звезда "Друзей" под видео.

Поклонники актрисы оценили ее чувство юмора. Однако истинные фанаты Кортни не могли не припомнить ей роль Моники Геллер в сериале "Друзья", которая по сюжету была влюблена в своего детского окулиста доктора Ричарда Берка.(спойлер) К несчастья для многих зрителей, отношения Моники и красавчика, старшего ее на 21 год, так и не сложились.

"Да ладно, хватит придумывать оправдания, чтобы увидеть Ричарда"

"Звоните Ричарду"

"Вам, наверное, стоит сходить к своему окулисту Ричарду"

Скриншот – instagram.com/courteneycoxofficial

Напомним, что ранее Кортни Кокс откровенно рассказала о зависимости, с которой столкнулась, желая продлить себе молодость.