Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Освобождение Харькова 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Звезда "Друзей" Кортни Кокс насмешила фанатов своим талантом

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 мая, 16:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Актриса Кортни Кокс здорово повеселила своих поклонников, продемонстрировав им свое необычное умение
Кортни Кокс показала необычный трюк с глазами
Кортни Кокс показала необычный трюк с глазами / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Полюбившаяся публике благодаря сериалу "Друзья" Кортни Кокс любит публиковать в своих социальных сетях короткие забавные видеоролики. Даже несмотря на критику со стороны своей 17-летней дочери Коко, о которой не так давно рассказала звезда.

Так американская актриса повеселила своих фолловеров в Instagram. Кортни продемонстрировала на публике необычный трюк с глазами. Выглядит пугающее и забавно одновременно – такое точно умеет не каждый!

Реклама

Должна ли я беспокоиться? – в шутку поинтересовалась звезда "Друзей" под видео.

Поклонники актрисы оценили ее чувство юмора. Однако истинные фанаты Кортни не могли не припомнить ей роль Моники Геллер в сериале "Друзья", которая по сюжету была влюблена в своего детского окулиста доктора Ричарда Берка.(спойлер) К несчастья для многих зрителей, отношения Моники и красавчика, старшего ее на 21 год, так и не сложились.

  • "Да ладно, хватит придумывать оправдания, чтобы увидеть Ричарда"
  • "Звоните Ричарду"
  • "Вам, наверное, стоит сходить к своему окулисту Ричарду"
Скриншот – instagram.com/courteneycoxofficial

Напомним, что ранее Кортни Кокс откровенно рассказала о зависимости, с которой столкнулась, желая продлить себе молодость.

Реклама

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять