Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Наречена Іраклі

Будні Лесі

Ніжність від Джа

Ступку захейтили

Нова роль Даші

Юен одружився
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Зірка "Сам удома" Маколей Калкін засвітився на прогулянці зі своїм маленьким сином

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 квітня, 16:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Один вдома" вже не один! Нині актор виховує свою копію
Папараці спіймали актора разом з його спадкоємцем у Лос-Анджелесі
Папараці спіймали актора разом з його спадкоємцем у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images, instagram.com/macaulay_culkin

Днями папараці спіймали Маколея Калкіна на прогулянці в Лос-Анджелесі. Разом з ними була його наречена Бренді Сонг, якій артист освідчився у січні, а також їхній 11-місячний син Дакота.

Сім'я насолоджувалась спільним часом на свіжому повітрі. 41-річний Калкін був в сірій джинсовій сорочці, білій футболці, а також в темно-синіх спортивних штанях з класичними кросівками. Водночас його 34-річна кохана одягнула синьо-жовтий жакет, який поєднала з чорним топом, мішкуватими штанами й кросівками.

Реклама

Актор зі сім'єю
Актор зі сім'єю / Фото: instagram.com/macaulay_culkin

На хлопчику був милий бежевий кардиган з чорними штанцями і крихітними чорними кроксами.

Маколей Калкін і його син Дакота виглядали дуже мило. Цікаво, що у обидвох були зачіски в стилі ірокез. Такий дует виглядав дуже органічно. Ба більше, фанати вже відмітили деяку схожіть сина й батька.

Реклама

Маколей Калкін с сином/ кадр з "Сам удома"
Маколей Калкін с сином/ кадр з "Сам удома"

Коротко про стосунки Калкіна та Сонг

Актори познайомилися на зйомках фільму "Земля змін" у Таїланді. У липні 2017-го вони закрутили роман. Тоді пару помітили на побаченні в італійському ресторані у Лос-Анджелесі. Загалом у Маколея та Бренди дуже багато спільного. Зазначимо, що Сонг – американська акторка, продюсерка та фотомодель, телезірка каналу "Дісней".

Маколей Калкін та Бренда Сонг готуються до весілля
Маколей Калкін та Бренда Сонг готуються до весілля / Фото: Getty Images

Реклама

У квітні 2021 року у закоханий народився первісток – син Дакота, якого вони назвали на честь покійної сестри Калкіна. Цьогоріч парочка оголосила про заручини.

Нагадаємо, днями син французького актора Алена Делона показав рідкісне відео із батьком, який зважився на евтаназію.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Сором чоловікам-втікачам
Позитив

"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."

Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти