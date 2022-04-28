Зірка "Сам удома" Маколей Калкін засвітився на прогулянці зі своїм маленьким сином

"Один вдома" вже не один! Нині актор виховує свою копію

Папараці спіймали актора разом з його спадкоємцем у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images, instagram.com/macaulay_culkin

Днями папараці спіймали Маколея Калкіна на прогулянці в Лос-Анджелесі. Разом з ними була його наречена Бренді Сонг, якій артист освідчився у січні, а також їхній 11-місячний син Дакота.

Сім'я насолоджувалась спільним часом на свіжому повітрі. 41-річний Калкін був в сірій джинсовій сорочці, білій футболці, а також в темно-синіх спортивних штанях з класичними кросівками. Водночас його 34-річна кохана одягнула синьо-жовтий жакет, який поєднала з чорним топом, мішкуватими штанами й кросівками.

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Актор зі сім'єю / Фото: instagram.com/macaulay_culkin

На хлопчику був милий бежевий кардиган з чорними штанцями і крихітними чорними кроксами.

Маколей Калкін і його син Дакота виглядали дуже мило. Цікаво, що у обидвох були зачіски в стилі ірокез. Такий дует виглядав дуже органічно. Ба більше, фанати вже відмітили деяку схожіть сина й батька.

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Маколей Калкін с сином/ кадр з "Сам удома"

Коротко про стосунки Калкіна та Сонг

Актори познайомилися на зйомках фільму "Земля змін" у Таїланді. У липні 2017-го вони закрутили роман. Тоді пару помітили на побаченні в італійському ресторані у Лос-Анджелесі. Загалом у Маколея та Бренди дуже багато спільного. Зазначимо, що Сонг – американська акторка, продюсерка та фотомодель, телезірка каналу "Дісней".

Маколей Калкін та Бренда Сонг готуються до весілля / Фото: Getty Images

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У квітні 2021 року у закоханий народився первісток – син Дакота, якого вони назвали на честь покійної сестри Калкіна. Цьогоріч парочка оголосила про заручини.

Нагадаємо, днями син французького актора Алена Делона показав рідкісне відео із батьком, який зважився на евтаназію.