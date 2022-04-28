Зірка "Сам удома" Маколей Калкін засвітився на прогулянці зі своїм маленьким сином

Днями папараці спіймали Маколея Калкіна на прогулянці в Лос-Анджелесі. Разом з ними була його наречена Бренді Сонг, якій артист освідчився у січні, а також їхній 11-місячний син Дакота.
Сім'я насолоджувалась спільним часом на свіжому повітрі. 41-річний Калкін був в сірій джинсовій сорочці, білій футболці, а також в темно-синіх спортивних штанях з класичними кросівками. Водночас його 34-річна кохана одягнула синьо-жовтий жакет, який поєднала з чорним топом, мішкуватими штанами й кросівками.
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На хлопчику був милий бежевий кардиган з чорними штанцями і крихітними чорними кроксами.
Маколей Калкін і його син Дакота виглядали дуже мило. Цікаво, що у обидвох були зачіски в стилі ірокез. Такий дует виглядав дуже органічно. Ба більше, фанати вже відмітили деяку схожіть сина й батька.
Коротко про стосунки Калкіна та Сонг
Актори познайомилися на зйомках фільму "Земля змін" у Таїланді. У липні 2017-го вони закрутили роман. Тоді пару помітили на побаченні в італійському ресторані у Лос-Анджелесі. Загалом у Маколея та Бренди дуже багато спільного. Зазначимо, що Сонг – американська акторка, продюсерка та фотомодель, телезірка каналу "Дісней".
У квітні 2021 року у закоханий народився первісток – син Дакота, якого вони назвали на честь покійної сестри Калкіна. Цьогоріч парочка оголосила про заручини.
Нагадаємо, днями син французького актора Алена Делона показав рідкісне відео із батьком, який зважився на евтаназію.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."