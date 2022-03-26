Зірка "Сутінків" Ешлі Грін уперше стане мамою!

Популярна голлівудська акторка поділилася зі світом радісними новинами

Актриса при надії / Фото: открытые источники, Інстаграм Ешлі Грін

35-річна Ешлі Грін чекає на дитину! Незабаром зірка вампірської саги "Сутінки" подарує малюка своєму чоловікові – Полу Коурі.

Щасливими новинами відома пара поділилася на сторінці інстаграм. Вони опублікували кілька чорно-білих фото, на яких разом тримають у руках знімок УЗД. Для обох малюк стане первістком.

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Эшлі Грін з чоловіком / Фото: Інстаграм Ешлі Грін

Я люблю тебе більше, ніж я будь-кого любила. І якимось неймовірним чином моє серце стає ще більшим і я люблю тебе ще сильніше! Не можу дочекатися, щоб розділити наше кохання, пристрасть і світло з нашим майбутнім малюком,

— підписала кадри виконавиця ролі Еліс Каллен, сестри Едварда Каллена у сазі "Сутінки".

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Нагадаємо, актриса Ешлі Грін та актор озвучування Пол Коурі разом з 2013 року. Весілля вони зіграли 6 липня 2018 року у присутності 200 гостей.

Тепер пара перейшла на новий етап відносин і незабаром привітає малюка.

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Вітаємо!

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