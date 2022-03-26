Звезда "Сумерек" Эшли Грин впервые станет мамой!

Популярная голливудская актриса поделилась с миром радостными новостями

Актриса находится в положении / Фото: открытые источники, Инстаграм Эшли Грин

35-летняя Эшли Грин ждет ребенка! Вскоре звезда вампирской саги "Сумерки" подарит малыша своему супругу – Полу Коури.

Счастливыми новостями известная пара поделилась на странице в инстаграм. Они опубликовали несколько черно-белых фото, на которых они вместе держат в руках снимок УЗИ. Для обоих малыш станет первенцем.

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Эшли Грин с супругом / Фото: Инстаграм Эшли Грин

Я люблю тебя больше, чем я когда-либо кого-то любила. И каким-то невероятным образом мое сердце становится еще больше и я люблю тебя еще сильнее! Не могу дождаться, чтобы разделить нашу любовь, страсть и свет с нашим будущим малышом,

— подписала кадры исполнительница роли Элис Каллен, сестры Эдварда Каллена в саге "Сумерки".

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Напомним, актриса Эшли Грин и актер озвучивания Пол Коури вместе с 2013 года. Свадьбу они сыграли 6 июля 2018 года в присутствии 200 гостей.

Теперь же пара перешла на новый этап отношений и вскоре поприветствует малыша.

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Поздравляем!

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