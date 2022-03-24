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Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник створила фонд, щоб допомагати українцям

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24 березня, 23:56
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Канадська актриса з українським корінням Кетрін Винник із самого першого дня підтримує Україну
Зірка "Вікінгів" активно підтримує Україну
Зірка "Вікінгів" активно підтримує Україну / Фото: Instagram

Кетрін Винник активно у соцмережах пише про війну в Україні. Зірка "Вікінгів" зізналася, про те що відбувається, вона дізнається не тільки з новин, також вона спілкується з командою президента України Володимира Зеленського.

Я підтримую зв'язок із командою президента Зеленського майже щодня, дізнаюся багато нового, і мені боляче бачити, що відбувається. Не можу повірити, що ми живемо у той час, коли ні в чому невинних чоловіків, жінок та дітей убивають прямо на наших очах, – цитує актрису Hollywood Reporter .

Кетрін Винник із Володимиром та Оленою Зеленськими
Кетрін Винник із Володимиром та Оленою Зеленськими / Фото: instagram.com/katherynwinnick

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Кетрін разом зі своєю мамою створили благодійний фонд Winnick Fondation для збирання коштів на потреби України.

Дуже важливо допомагати тим, хто зараз перебуває в Україні та продовжує боротися за свободу

Також актриса намагається допомогти українським біженцям у Канаді з житлом та речами першої необхідності.

Нагадаємо, Кетрін Винник – канадська акторка українського походження. Батьки актриси – українці, вони були змушені зі своїми батьками переїхати до Канади 1948 року. Артистка 2021 року вперше побувала на історичній батьківщині, непогано розмовляє українською і навіть знає народні пісні.

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Раніше стало відомо, що Шон Пенн допомагає українцям у Польщі.

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