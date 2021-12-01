Зірки Матриці Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс знялися у новій фотосесії – фанати захоплені знімками

Виконавці головних ролей у легендарному фільмі "Матриця" возз'єдналися не лише на знімальному майданчику, а й на сторінках глянцю

Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс з'явилися на обкладинці / Фото: Инстаграм

Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс з'явилися у спільній фотосесії для американського тижневика Entertainment Weekly. Зйомка присвячена виходу нової "Матриці". У четвертій частині науково-фантастичної франшизи відомі актори повернуться на екрани в образах Нео та Трініті.

Кері-Енн Мосс була шокована пропозицією режисера Лани Вачовскі взяти участь у продовженні фільму. Для Кіана Рівза це теж стало несподіванкою. Через стільки років ніхто з них не міг припустити, що вони знову зніматимуться разом.

Реклама

Це один із тих телефонних дзвінків, коли, навіть перебуваючи вдома, ти підриваєшся з місця, – каже актор.

Фотосесія головних акторів "Матриці: Воскресіння" Кіану Рівза та Керрі-Енн Мосс / Фото: Инстаграм Фотосесія головних акторів "Матриці: Воскресіння" Кіану Рівза та Керрі-Енн Мосс / Фото: Инстаграм Фотосесія головних акторів "Матриці: Воскресіння" Кіану Рівза та Керрі-Енн Мосс / Фото: Инстаграм Фотосесія головних акторів "Матриці: Воскресіння" Кіану Рівза та Керрі-Енн Мосс / Фото: Инстаграм Фотосесія головних акторів "Матриці: Воскресіння" Кіану Рівза та Керрі-Енн Мосс / Фото: Инстаграм 1 /5

На питання, чому він погодився повернутися до "Матриці" майже через двадцять років, Рівз відповідає, що вся справа в режисері. Щорічно, після виходу останньої частини, великі кінокомпанії пропонували йому і Керрі-Енн Мосс знятися у продовженні фільму.

Вони погодилися лише за умови, що обов'язки режисера знову візьме на себе творець трилогії Лана Вачовскі.

Реклама

Цей фільм був революційним, і передати таку спадщину комусь іншому, я думаю, було б жахливою помилкою, – каже Мосс.

"Матриця: Воскресіння" вийде у кінотеатрах вже 22 грудня.

Читайте також: